Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Mathura News: दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर में कब्जा की कोशिश, पुजारी पर हमला कर तोड़फोड़

    By Jitendra Kumar Gupta Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 09:00 AM (IST)

    मथुरा के वृंदावन गेट स्थित चक्रतीर्थ घाट पर दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर में कब्जे की कोशिश की गई। पुजारी के विरोध करने पर आरोपियों ने मारपीट की और मंदिर में तोड़फोड़ की, जिसमें भगवान लक्ष्मण का धनुष भी तोड़ दिया। पुलिस ने महिला समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मंदिर में टूटा धनुष।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। वृंदावन गेट पुलिस चौकी स्थित चक्रतीर्थ घाट में बने दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में कब्जे के प्रयास का मामला सामने आया है। पुजारी के विरोध करने पर तीन नामजद आरोपितों ने उनकी पिटाई कर दी। मंदिर में भी तोड़फोड़ कर भगवान लक्ष्मण का धनुष तोड़ दिया। पुजारी ने गोविंद नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    गोविंद नगर के वृंदावन गेट पुलिस चौकी स्थित चक्रतीर्थ घाट की घटना

     

    गोविंद नगर थाना क्षेत्र के वृंदावन गेट पुलिस चौकी स्थित चक्रतीर्थ घाट के नजदीक श्रीरामचंद्र जी का दरबार है। इस मंदिर में प्राचीन दक्षिण मुखी हनुमान जी की प्रतिमा प्राचीन है। पुजारी राजबहादुर ने बताया कि वह 32 वर्ष से मंदिर की सेवा कर रहे हैं। मंदिर के द्वार पर पिछले कई वर्षों से महिला गीता ने कब्जा रखा है। मंगलवार सुबह साढ़े 11 बजे महिला ने मंदिर के मुख्य गेट को तोड़कर अपना गेट लगाने के लिए तोड़-फोड़ शुरू कर दी। इसका पुजारी ने विरोध किया।

     

    पुलिस ने महिला समेत तीन के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा, जांच शुरू

     

    महिला के बेटे दीपक और सूरज ने अज्ञात के साथ मिलकर पुजारी के साथ मारपीट कर दी। पुजारी का आरोप है कि उनको बचाने के लिए भतीजा ललित आया तो आरोपितों ने उसके साथ भी मारपीट कर दी। इसके बाद आरोपितों ने मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ की। भगवान लक्ष्मण का धनुष तोड़कर मूर्ति खंडित कर दी। पुजारी का आरोप है कि दबंगों ने उनको जान से मारने की धमकी दी है।

    गोविंद नगर थाना प्रभारी राजकमल सिंह ने बताया कि मंदिर को लेकर दोनों पक्षों का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। मारपीट की घटना को लेकर महिला समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जांच की जा रही है।