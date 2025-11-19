Mathura News: दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर में कब्जा की कोशिश, पुजारी पर हमला कर तोड़फोड़

जागरण संवाददाता, मथुरा। वृंदावन गेट पुलिस चौकी स्थित चक्रतीर्थ घाट में बने दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में कब्जे के प्रयास का मामला सामने आया है। पुजारी के विरोध करने पर तीन नामजद आरोपितों ने उनकी पिटाई कर दी। मंदिर में भी तोड़फोड़ कर भगवान लक्ष्मण का धनुष तोड़ दिया। पुजारी ने गोविंद नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

गोविंद नगर के वृंदावन गेट पुलिस चौकी स्थित चक्रतीर्थ घाट की घटना गोविंद नगर थाना क्षेत्र के वृंदावन गेट पुलिस चौकी स्थित चक्रतीर्थ घाट के नजदीक श्रीरामचंद्र जी का दरबार है। इस मंदिर में प्राचीन दक्षिण मुखी हनुमान जी की प्रतिमा प्राचीन है। पुजारी राजबहादुर ने बताया कि वह 32 वर्ष से मंदिर की सेवा कर रहे हैं। मंदिर के द्वार पर पिछले कई वर्षों से महिला गीता ने कब्जा रखा है। मंगलवार सुबह साढ़े 11 बजे महिला ने मंदिर के मुख्य गेट को तोड़कर अपना गेट लगाने के लिए तोड़-फोड़ शुरू कर दी। इसका पुजारी ने विरोध किया।

पुलिस ने महिला समेत तीन के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा, जांच शुरू महिला के बेटे दीपक और सूरज ने अज्ञात के साथ मिलकर पुजारी के साथ मारपीट कर दी। पुजारी का आरोप है कि उनको बचाने के लिए भतीजा ललित आया तो आरोपितों ने उसके साथ भी मारपीट कर दी। इसके बाद आरोपितों ने मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ की। भगवान लक्ष्मण का धनुष तोड़कर मूर्ति खंडित कर दी। पुजारी का आरोप है कि दबंगों ने उनको जान से मारने की धमकी दी है।