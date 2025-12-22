महाभारत सीरियल के 'दुर्योधन' अर्पित रंका पहुंचे केली कुंज, प्रेमानंद बोले- जो किरदार आपने निभाए...

संवाद सहयोगी, वृंदावन। टीवी सीरियलों में दुर्याेधन और रावण जैसे अभिनय करने वाले अभिनेता अर्पित रंका रविवार को संत प्रेमानंद से आशीर्वाद लेने पहुंचे। संत प्रेमानंद ने अर्पित से कहा आपने भले ही सीरियल में खलनायकों के किरदार निभाएं। लेकिन, जो किरदार आपने निभाए, वे भी बड़े तपस्वी थे। यही कारण था कि उन्होंने जब अपने प्राण त्यागे तो भगवान उनके सामने थे।

परिक्रमा मार्ग स्थित श्रीराधा केलिकुंज में रविवार की सुबह साढ़े सात बजे संत प्रेमानंद से आशीर्वाद लेने पहुंचे अभिनेता अर्पित रंका ने सवाल किया कि सीरियलों में खलनायक का किरदार निभाने के कारण एक किरदार तो पूरा हो जाता है। लेकिन, आगे काम लंबे समय बाद मिलता है। ऐसे में परिवार के पोषण की और अपने भविष्य की चिंता सताती है। संत प्रेमानंद ने कहा जब भी खाली समय मिले नाम जप करना चाहिए।