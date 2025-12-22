Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महाभारत सीरियल के 'दुर्योधन' अर्पित रंका पहुंचे केली कुंज, प्रेमानंद बोले- जो किरदार आपने निभाए...

    By Vipin Parashar Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    टीवी सीरियल के खलनायक किरदार निभाने वाले अभिनेता अर्पित रंका रविवार को संत प्रेमानंद से आशीर्वाद लेने पहुंचे। संत प्रेमानंद ने कहा कि उनके निभाए गए खल ...और पढ़ें

    Hero Image

    संवाद सहयोगी, वृंदावन। टीवी सीरियलों में दुर्याेधन और रावण जैसे अभिनय करने वाले अभिनेता अर्पित रंका रविवार को संत प्रेमानंद से आशीर्वाद लेने पहुंचे। संत प्रेमानंद ने अर्पित से कहा आपने भले ही सीरियल में खलनायकों के किरदार निभाएं। लेकिन, जो किरदार आपने निभाए, वे भी बड़े तपस्वी थे। यही कारण था कि उन्होंने जब अपने प्राण त्यागे तो भगवान उनके सामने थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    परिक्रमा मार्ग स्थित श्रीराधा केलिकुंज में रविवार की सुबह साढ़े सात बजे संत प्रेमानंद से आशीर्वाद लेने पहुंचे अभिनेता अर्पित रंका ने सवाल किया कि सीरियलों में खलनायक का किरदार निभाने के कारण एक किरदार तो पूरा हो जाता है। लेकिन, आगे काम लंबे समय बाद मिलता है। ऐसे में परिवार के पोषण की और अपने भविष्य की चिंता सताती है। संत प्रेमानंद ने कहा जब भी खाली समय मिले नाम जप करना चाहिए।

    तपस्या से ही भविष्य सुंदर बनेगा। आपने सीरियल में जो भी किरदार किए वे सभी बड़े तपस्वी थे। रावण भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे, तपस्वी थे। तभी उनके अंदर तपबल था। इसी तरह कंस भी बड़े तपस्वी थे। भले ही वे खलनायक के रूप में सामने आए। लेकिन, वे बड़े तपस्वी थे, इसीलिए जब इन लोगों ने अपने प्राण त्यागे तो भगवान उनके सामने थे। कहा जब भी आपको खाली समय मिले, तो नामजप करें। तपस्या करें, तो भविष्य संवार जाएगा।