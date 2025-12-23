Language
    Agra Delhi Highway: कागजों में 19 Black Spot, महंगा टोल उस पर भी धरातल पर सुविधाएं धड़ाम

    By Jitendra Kumar Gupta Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 06:12 PM (IST)

    Agra Delhi Highway 19 पर टोल वसूली अधिक है, लेकिन सुविधाएं नगण्य हैं। कागजों में 19 ब्लैक स्पॉट हैं, पर स्पीड लिमिट व साइन बोर्ड नहीं हैं। दुर्घटना से ...और पढ़ें

    मथुरा में NHAI का टोल प्लाजा।

    जासं, मथुरा। Agra Delhi Highway 19 पर भी वाहनों से टोल की खूब वसूली हो रही है, लेकिन धरातल पर सुविधाएं धड़ाम हैं। हाईवे पर कागजों में 19 ब्लैक स्पाट घोषित हैं। लेकिन, यहां पर स्पीड लिमिट व साइन बोर्ड तक नहीं लगाए गए हैं। वहीं दुर्घटना से बचाव के भी कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। इसके कारण चालक भी ब्लैक स्पाट क्षेत्र से अंजान हैं।

    11 महीने में 249 सड़क हादसों में 152 लोगों की मृत्यु हो चुकी हैं। पुलिस प्रशासन के साथ हाईवे अथारिटी भी आंख बंद किए है। बलदेव थाना क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे पर 16 दिसंबर को सुबह चार बजे घने कोहरे के कारण 11 वाहनों के आपस में टकराने से आठ बसें और एक कार जलकर खाक हो गईं। इस दर्दनाक हादसे में 19 लोगों की मृत्यु हुई।

    इनमें से अभी मात्र चार मृतकों की ही पहचान हो सकी है, जबकि 15 लोगों के अवशेष मोर्चरी में रखे हुए हैं। हादसे के बाद अधिकारियों ने जांच की तो यमुना एक्सप्रेसवे में कई खामियां सामने आई हैं। अब तक जांच रिपोर्ट भी पूरी नहीं हो सकी है। ऐसा ही हाल आगरा-मथुरा नेशनल हाईवे-19 का है। पुलिस और हाईवे अथारिटी ने पूर्व में यहां 19 ब्लैक स्पाट चिन्हित किए।

    नियमानुसार, ब्लैक स्पाट वाले स्थलों के पास में बड़े चेतावनी बोर्ड, रेडियम साइन, स्पीड लिमिट संकेतक, रिफ्लेक्टर और क्रैश बैरियर अनिवार्य हैं। लेकिन, मथुरा सीमा में एक भी ब्लैक स्पाट ऐसा नहीं, जहां ये सभी इंतजाम मौजूद हों। ऐसे में वाहन चालकों को पता ही नहीं चलता कि वे किसी खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं।

    इस वर्ष 11 महीने में 249 सड़क हादसों में 152 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यमुना एक्सप्रेसवे में दर्दनाक हादसे के बाद अधिकारी गंभीर जरूर हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर ब्लैक स्पाट वाले स्थानों पर सिर्फ कागजों में सुविधाएं दी जा रही हैं।