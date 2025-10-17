रसायन से बन रहा था पनीर, दो खाद्य सुरक्षा अधिकारी निलंबित; चार डेरी संचालक पर रिपोर्ट दर्ज

जागरण संवाददाता, मथुरा। नौहझील व बाजना क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त डा़ रोशन जैकब के नेतृत्व में लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद और बाराबंकी की आधा दर्जन से अधिक टीमों ने एक साथ छापेमारी की। टीम ने बाजना क्षेत्र की डेरियों में एसिड जैसे रसायनों का पनीर बनाने में प्रयोग होते हुए देखा। इस मामले में चार डेरी संचालक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई। एक दुकान का लाइसेंस निलंबित किया गया है। लापरवाही पर दो खाद्य सुरक्षा अधिकारी निलंबित कर दिए गए हैं।



देहात क्षेत्र से त्योहारों पर दिल्ली-एनसीआर और अन्य शहरों में मिलावटी पनीर की सप्लाई के चलते खाद्य सुरक्षा विभाग को लखनऊ स्तर से सतर्क किया गया था। पिछले दिनों नोएडा में पकड़े गए मिलावटी पनीर के बाद गुरुवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डाॅ. रोशन जैकब के नेतृत्व में अपर आयुक्त प्रशासन रेखा एस़ चौहान, संयुक्त आयुक्त खाद्य हरिशंकर सिंह ने नौहझील-बाजना क्षेत्र में छापेमारी की।

बाजना क्षेत्र स्थित राकेश डेरी, विनोद डेरी, गगन गणेश मिल्क प्रोडक्ट और विष्णु डेरी में पनीर निर्माण के लिए रिफाइंड पामोलीन आयल, स्किम्ड मिल्क पाउडर, मिश्रित दूध, अपमिश्रक रसायन पाया गया। गोमत रोड स्थित बाबा डेरी से आठ नमूने लिए गए। यहां से अन्य पदार्थों के साथ 45 लीटर एसिड जब्त किया गया, जिसका प्रयोग पनीर बनाने में होता था।

यहां से 2.85 लाख रुपये का पनीर और उसे बनाने का सामान नष्ट कराया गया। रामनगर खैर रोड स्थित गगन गणेश मिल्क प्रोडक्ट भूरा डेयरी से पांच नमूने लिए गए, यहां भी अज्ञात रसायन मिला। यहां से 17 लाख रुपये के खाद्य पदार्थ नष्ट कराए गए।

बाजना में राकेश डेरी से पनीर, रानीपाल, रसायन आदि के सात सैंपल लिए गए। यहां से 30 हजार रुपये के घी जैसे पदार्थ और स्किम्ड दूध को सीज किया गया। विष्णु डेरी से दूध, पनीर, फार्मीलीन और फेब्रिक व्हाइटनर आदि के नमूने लिए गए। इसे लेकर मांट क्षेत्र के खाद्य सुरक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार और गोवर्धन क्षेत्र के खाद्य सुरक्षा अधिकारी मोहर सिंह को निलंबित कर दिया गया है।