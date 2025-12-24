Language
    साइबर ठगों के गांव देवसेरस में अस्थाई पुलिस चौकी, एडीजी बोलीं- मथुरा में जाम से व्यापारियों को जल्द मिलेगी राहत

    By Jitendra Kumar Gupta Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 07:32 AM (IST)

    अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) ने मथुरा के व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि उन्हें जल्द ही जाम से छुटकारा मिलेगा। उन्होंने कहा कि यातायात की समस्या ...और पढ़ें

    Hero Image

    मथुरा पहुंची एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। आगरा जोन की अपर पुलिस महानिदेशक अनुपम कुलश्रेष्ठ ने मंगलवार को पुलिस व्यवस्था, प्रशिक्षण पर अधिकारियों के साथ मंथन तो किया ही, यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे को लेकर कोहरे में सफर को सुरक्षित बनाने पर भी मंथन किया। उन्होंने व्यापारियों के साथ बैठक की, उनकी सुरक्षा को आश्वस्त तो किया ही, कहा कि जल्द ही जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। इसके लिए प्रभावी कार्ययोजना पर काम हो रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एडीजी ने व्यापारियों के साथ की बैठक, कहा बड़ी कार्ययोजना पर चल रहा काम

    एडीजी ने एसएसपी श्लोक कुमार के साथ मंगलवार सुबह पुलिस पेंशनर्स कार्यालय पहुंचकर सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों से संवाद किया। उन्होंने पेंशनर्स की समस्याओं और सुझावों को सुना और कार्यालय की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एक एलईडी भेंट की। उन्होंने कहा कि गांव के चौकीदार गांव की सुरक्षा की पहली कड़ी हैं और उन्हें मूलभूत संसाधन उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है, ताकि वे रात में गश्त और सूचना तंत्र को प्रभावी बना सकें।

    पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर कोहरे में हादसे रोकने को किया मंथन

    पुलिस लाइन में सैनिक सम्मेलन कर्मियों की व्यक्तिगत और विभागीय समस्याएं सुनीं। एडीजी ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित और निष्पक्ष निस्तारण के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने पुलिस लाइन के सभागार में व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। एडीजी ने कहा कि श्रद्धालुओं का आवागमन बढ़ने से जाम की समस्या हो रही है। इससे निजात मिलेगी। एसएसपी श्लोक कुमार यातायात पुलिस व नगर निगम तथा जिला प्रशासन के साथ मिलकर कार्ययोजना बना रहे हैं। उन्होंने व्यापारियों को आश्वस्त किया कि उनकी सुरक्षा को लेकर भी पुलिस सतर्क है।

    रिक्रूट आरक्षियों के बैरकों का निरीक्षण किया

    एडीजी ने शाम को पुलिस लाइन में निरीक्षण के बाद उन्होंने साफ-सफाई, आवासीय व्यवस्था और अन्य सुविधाओं का जायजा लिया और सुधार के लिए दिशा-निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षियों के बैरकों का निरीक्षण किया और उनके लिए स्थापित आधुनिक कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया। अभिलेख रखरखाव,पुलिस कर्मियों द्वारा किये जा रहे रिकॉर्ड मैंटेन आदि का निरीक्षण किया गया।

    एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत, एसपी क्राइम अवनीश मिश्रा, एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह, एसपी यातायात मनोज कुमार, सीओ धर्मेंद्र सिंह, सीओ रिफाइनरी श्वेता वर्मा, व्यापारी नेता अंकित बंसल, जितेंद्र प्रजापति, अजय चतुर्वेदी, अभिषेक वशिष्ठ, सुनील अग्रवाल आदि मौजूद रहे।


    देवसेरस में अस्थाई पुलिस चौकी

    एडीजी ने साइबर ठगों के गांव देवसेरस मे अस्थाई पुलिस चौकी का भी उद्घाटन किया। यह गांव गोवर्धन थाना क्षेत्र में आता है, लेकिन यहां से थाने की दूरी करीब पांच किमी है। ऐसे में यहां पुलिस चौकी खुलने से साइबर अपराधों पर काफी लगाम लगने की उम्मीद जताई जा रही है।