संवाद सहयोगी, वृंदावन (मथुरा)। फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी गुरुवार रात ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर पहुंचीं। शिल्पा शेट्टी ने आराध्य बांकेबिहारी के दर्शन कर पूजा-अर्चना की और आशीर्वाद लिया।

ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में गुरुवार की देर शाम लगभग साढ़े सात बजे शिल्पा शेट्टी कड़ीसुरक्षा घेरे में ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर पहुंचीं।

मंदिर में दर्शन कर रहे श्रद्धालुओं की जैसे ही शिल्पा शेट्टी पर नजर पड़ी, वे आराध्य के दर्शन कर उनकी ओर पहुंचने की कोशिश करने लगे। लेकिन, रेलिंग के घेरे ने श्रद्धालुओं के कदम रोक दिए। बावजूद इसके मंदिर सेवायतों की भीड़ को रोक पाना पुलिस के लिए कड़ी चुनौती बन गया।