मुंबई से आए अभिनेता-फिल्म निर्माता बोले कि Dhirendra Shashtri ने रच दिया इतिहास

जागरण संवाददाता, मथुरा। वृंदावन में सनातन एकता पदयात्रा के अंतिम चरण में रविवार को वालीवुड से जुड़े चेहरे भी पहुंचे। मुंबई से विशेष रूप से आए अभिनेता मुकेश जे भारती और फिल्म निर्माता मंजू भारती ने दिल्ली–वृंदावन हाईवे पर बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के साथ पैदल चलकर यात्रा में सहभागिता की।

दोनों कलाकारों ने कहा कि उन्होंने पहली बार किसी आध्यात्मिक यात्रा में इतनी विराट भीड़, अनुशासन और श्रद्धा का संगम देखा और इसे इतिहास का सबसे अद्भुत क्षण बताया। अभिनेता मुकेश जे भारती ने कहा कि बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने ऐसा अध्याय रचा है, जो सदियों तक याद किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इतनी विशाल पदयात्रा, जिसमें लाखों लोग बिना थके घंटों पैदल चल रहे हैं। यह दृश्य जीवन में पहली बार देखा है। बाबा ने विश्व स्तर पर सनातन धर्म का मान बढ़ाया है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि भविष्य में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर फिल्म बनेगी तो वे उनका रोल निभाकर स्वयं को सौभाग्यशाली मानेंगे।

फिल्म निर्माता मंजू भारती ने कहा कि सनातन एकता की इस लहर ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया है। उनका कहना है कि वह भविष्य में ऐसी फिल्म बनाना चाहती हैं, जिसमें सनातन की शक्ति, हिंदुत्व की एकता और समाज के लिए किए जाने वाले सकारात्मक कार्यों को बड़े परदे पर दिखाया जाए।

इस यात्रा ने साबित कर दिया कि सनातन की जड़ें कितनी गहरी हैं और लोग कितने समर्पित हैं। ऐसी भावनाएं फिल्मों के जरिए पूरे देश में पहुंचानी चाहिए। दोनों कलाकारों ने बताया कि दिल्ली–वृंदावन हाईवे पर उन्होंने देखा कि कैसे महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, साधु, दिव्यांगजन घंटों पैदल चल रहे हैं।