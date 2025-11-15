Language
    मुंबई से आए अभिनेता-फिल्म निर्माता बोले कि Dhirendra Shashtri ने रच दिया इतिहास

    By Prateek GuptaEdited By: Prateek Gupta
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 06:57 PM (IST)

    मुंबई से आए अभिनेता और फिल्म निर्माता ने धीरेंद्र शास्त्री के कार्यों को ऐतिहासिक बताते हुए उनकी सराहना की है। उन्होंने कहा कि शास्त्री ने इतिहास रच दिया है और कलाकारों ने भी उनके समर्थन में अपनी आवाज उठाई है।

    पदयात्रा में शामिल होने पहुंचे अभिनेता मुकेश जे भारती और निर्देशक मंजू भारती।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। वृंदावन में सनातन एकता पदयात्रा के अंतिम चरण में रविवार को वालीवुड से जुड़े चेहरे भी पहुंचे। मुंबई से विशेष रूप से आए अभिनेता मुकेश जे भारती और फिल्म निर्माता मंजू भारती ने दिल्ली–वृंदावन हाईवे पर बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के साथ पैदल चलकर यात्रा में सहभागिता की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दोनों कलाकारों ने कहा कि उन्होंने पहली बार किसी आध्यात्मिक यात्रा में इतनी विराट भीड़, अनुशासन और श्रद्धा का संगम देखा और इसे इतिहास का सबसे अद्भुत क्षण बताया। अभिनेता मुकेश जे भारती ने कहा कि बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने ऐसा अध्याय रचा है, जो सदियों तक याद किया जाएगा।

    उन्होंने कहा कि इतनी विशाल पदयात्रा, जिसमें लाखों लोग बिना थके घंटों पैदल चल रहे हैं। यह दृश्य जीवन में पहली बार देखा है। बाबा ने विश्व स्तर पर सनातन धर्म का मान बढ़ाया है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि भविष्य में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर फिल्म बनेगी तो वे उनका रोल निभाकर स्वयं को सौभाग्यशाली मानेंगे।

    फिल्म निर्माता मंजू भारती ने कहा कि सनातन एकता की इस लहर ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया है। उनका कहना है कि वह भविष्य में ऐसी फिल्म बनाना चाहती हैं, जिसमें सनातन की शक्ति, हिंदुत्व की एकता और समाज के लिए किए जाने वाले सकारात्मक कार्यों को बड़े परदे पर दिखाया जाए।

    इस यात्रा ने साबित कर दिया कि सनातन की जड़ें कितनी गहरी हैं और लोग कितने समर्पित हैं। ऐसी भावनाएं फिल्मों के जरिए पूरे देश में पहुंचानी चाहिए। दोनों कलाकारों ने बताया कि दिल्ली–वृंदावन हाईवे पर उन्होंने देखा कि कैसे महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, साधु, दिव्यांगजन घंटों पैदल चल रहे हैं।

    किसी का कदम रुक नहीं रहा था। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ यात्रा नहीं, सनातन की शक्ति का जीवंत प्रमाण है। बॉलीवुड से भी कलाकारों को इसमें शामिल होना चाहिए। इस दौरान अभिनेता व फिल्म निर्माता के साथ सेल्फी लेने के लिए पदयात्रियों में होड़ मच गई।