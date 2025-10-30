बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र में अतिक्रमण करने वाले 23 दुकानदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस बोली- अब भेजेंगे...
वृंदावन के बांकेबिहारी मंदिर क्षेत्र में सड़क पर अतिक्रमण कर दुकानें लगाने वाले 23 दुकानदारों के खिलाफ पुलिस ने गुरुवार को शांतिभंग में कार्रवाई की, जिससे व्यापारियों में हड़कंप मच गया। सीओ सदर ने चेतावनी दी कि सुधार न करने पर अगली बार जेल भेजा जाएगा।
संवाददाता सहयोगी, वृंदावन। बांकेबिहारी मंदिर क्षेत्र में दुकानें लगाकर सड़क पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ पुलिस ने गुरुवार को कार्रवाई की। इससे व्यापारियों में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने 23 दुकानदारों के खिलाफ शांतिभंग में कार्रवाई की है। सीओ सदर ने कहा कि अगर अभी दुकानदार नहीं सुधरे तो अगली बार जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी।
बांकेबिहारी मंदिर में दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने एक दिन पहले बुधवार को क्षेत्र के सभी व्यापारियों से मार्ग पर अतिक्रमण न करने की अपील की थी। इसके बावजूद दुकानदारों एवं फूलमाला वालों ने मार्ग पर अतिक्रमण कर लिया। इससे गुरुवार को श्रद्धालुओं को निकलने में परेशानी हुई।
23 दुकानदारों को ले आए थाने
श्रद्धालुओं की परेशानी देखते हुए सीओ सदर संदीप सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और 23 दुकानदारों को पकड़ कर थाने ले आए। व्यापारी नेता आलोक बंसल पदाधिकारियों के साथ दुकानदाराें को छुड़ाने थाने पहुंचे। लेकिन, पुलिस ने दुकानदाराें के खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई कर दी।
इसमें दुकानदार जितेंद्र, गौरव, वेदांत, देव, दीपक, चंद्रवीर, शैलेंद्र, हरीश, सुरेश, राहुल, कन्हैया, सोनू, वंशी सैनी, योगेश सैनी, लालू सिंह, रोहन सैनी, निर्भय, कान्हा, हरीशंकर, प्रिया बल्लभ, प्रताप सिंह, हेमंत सिंह, विमल शामिल हैं।
सीओ सदर संदीप सिंह ने बताया कि दो दिन पहले श्रद्धालुओं की भीड़ के दबाव को देखते हुए मार्ग पर अतिक्रमण करने से मना किया गया था। चेतावनी के बावजूद मार्ग पर अतिक्रमण किया गया। इससे दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी झेलनी पड़ी। उन्होंने कहा कि अगर दुकानदार अभी भी नहीं चेतेंगे तो अगली बार जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी।
