    कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के अकाउंटेंट ने पड़ोसी को मारी गोली, रौब जमाने के लिए बाडीगार्ड से लाया था लाइसेंसी पिस्टल

    By Jitendra Kumar Gupta Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 05:30 AM (IST)

    मथुरा के मांट राजा गांव में गोवर्धन पूजा के दौरान पटाखे फेंकने को लेकर विवाद हो गया। एक युवक ने लाइसेंसी पिस्टल से पड़ोसी को गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पिस्टल बरामद कर ली है। आरोपी कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का अकाउंटेंट बताया जा रहा है। पुलिस ने पिस्टल मालिक के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। मांट राजा गांव में गोवर्धन पूजा के दौरान बुधवार रात 11 बजे घर की ओर पटाखे फेंकने को लेकर विवाद हो गया। इसमें एक युवक ने लाइसेंसी पिस्टल से पड़ोसी को गोली मार दी। गोली पड़ोसी के हाथ के आर-पार हो गई। इससे वह घायल हो गया।

    सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले। इसमें आरोपित फायरिंग करता हुआ नजर आ गया। पीड़ित ने चार नामजद के खिलाफ मांट थाने में हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया है।

    पुलिस ने मुख्य आरोपित को गिरफ्तार करके लाइसेंसी पिस्टल व दो कारतूस बरामद किए हैं। साथ ही लाइसेंस धारक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। मुख्य आरोपित द्वारा कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के यहां अकाउंटेंट की नौकरी करना बताया जा रहा है।

    मांट थाना क्षेत्र के गांव मांट राजा निवासी कुशलपाल बुधवार रात 11 बजे अपने परिवार के साथ गोवर्धन पूजा कर रहे थे। इसी दौरान उनके पड़ोसी आशीष सिसोदिया अपने भाई रवि सिसोदिया के साथ आतिशबाजी कर रहे थे। आरोप है कि पटाखे कुशलपाल के घर की ओर फेंक रहे थे।

    उन्होंने इसका विरोध किया तो आरोपितों ने विवाद शुरू कर दिया और गाली-गलौच करते हुए आक्रोश में आ गए। इसी बीच आरोपित आशीष सिसोदिया ने अपने पास मौजूद पिस्टल निकालकर कुशलपाल पर जान से मारने की नीयत से दो राउंड फायर कर दिए।

    कुशलपाल ने बचाव में हाथ आगे किया। इससे गोली उसके हाथ में आर-पार हो गई और वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई। घायल के बड़े भाई ओमप्रकाश व स्वजन मौके पर पहुंचे और उनको अस्पताल में भर्ती कराया।

    सूचना पर मांट थाना प्रभारी जसबीर सिंह मौके पर पहुंचे और आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए। पीड़ित कुशलपाल ने आशीष सिसोदिया, रवि सिसोदिया, तेजा ठाकुर और हेमा के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया है। मांट पुलिस ने आरोपित आशीष को गुरुवार सुबह सवा आठ बजे यमुना एक्सप्रेसवे स्थित नसीटी अंडरपास से गिरफ्तार किया है। उसके पास से पिस्टल और दो कारतूस बरामद किए हैं।

    पूछताछ में आरोपित आशीष ने बताया कि वह वृंदावन में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के यहां अकाउंटेंट की नौकरी करता है। वहीं पर उसका साथी सोमेश है। लाइसेंसी पिस्टल उसकी है। रौब जमाने के लिए आशीष सोमेश से पिस्टल ले आया था। बुधवार रात को विवाद बढ़ने पर उसने डराने के लिए पिस्टल निकाली थी, लेकिन गोली चल गई।

    मांट थाना प्रभारी जसबीर सिंह ने बताया कि प्रकाश में आए सोमेश के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। उसके पिस्टल के लाइसेंस को निरस्त कराया जाएगा। इधर गौरी गोपाल आश्रम प्रबंधन ने बताया कि आशीष करीब चार-पांच वर्ष से आश्रम में एकाउंटेट की नौकरी कर रहा है। वहीं सोमश महाराज का बाडीगार्ड है।