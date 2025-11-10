एक वर्ष की मासूम का अपहरण: 3 दिन तक घटना छिपाती रही पुलिस, पति से रूठकर वृंदावन आई थी महिला
वृंदावन में रमणरेती पुलिस चौकी के पास फुटपाथ से एक साल की बच्ची का अपहरण हो गया। हाथरस की रहने वाली महिला, जो अपने पति से नाराज होकर वृंदावन आई थी, ने पुलिस पर तीन दिनों तक कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। उच्चाधिकारियों को सूचना मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके बच्ची की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस टीमें सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं।
संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। जिले में एक बार फिर बच्चा चोरी का मामला सामने आया है। इस बार रमणरेती पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर वृंदावन परिक्रमा मार्ग स्थित फुटपाथ से एक वर्ष की मासूम का अपहरण कर लिया गया। मां ने काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। तीन दिन तक रमणरेती चौकी और वृंदावन थाने के चक्कर लगाती रही, लेकिन पुलिस लापरवाह बनकर उच्चाधिकारियों से मामला छिपाए रही। मामला उजागर होने पर पुलिस ने आनन-फानन में मुकदमा दर्ज करके बच्ची की तलाश शुरू की। जिले में छह माह में बच्चा चोरी होने की यह दूसरी घटना है।
पति से रूठकर तीन बच्चों के साथ सात दिन पहले वृंदावन आई थी हाथरस की मां
हाथरस जिले के चंदपा चांचपुर भटेला गांव निवासी गुड्डी सात दिन पहले अपने पति बाबूलाल से नाराज होकर तीन बच्चों को लेकर वृंदावन आ गईं थीं। वह सात दिनों से रमणरेती पुलिस चौकी के समीप परिक्रमा मार्ग के फुटपाथ पर पालीथिन का झोपड़ी बनाकर बच्चों के साथ रह रही थी। पांच नवंबर की शाम छह बजे वह तीन बच्चों के साथ फुटपाथ पर बैठी थीं। महिला झोपड़ी के अंदर बच्चों को बैठाकर कुछ देर के लिए बाहर गईं। थोड़ी देर बाद वापस लौटी तो एक वर्षीय बेटी गुंजन लापता मिली।
सूचना पर तीन दिन तक नहीं हुई कार्रवाई, प्रार्थना-पत्र मिलने के बाद शुरू की तलाश
महिला ने परिक्रमा मार्ग पर आसपास तलाश किया, लेकिन बच्ची का कहीं सुराग नहीं लगा। महिला का आरोप है कि उसने रमणरेती पुलिस चौकी को सूचना दी। लेकिन, चौकी पुलिस ने वृंदावन थाने जाने की कहकर लौटा दिया। तीन दिन तक उसे थाने और चौकी के चक्कर लगाने पड़े। पुलिस तीन दिन तक मामले को दबाए रखी।
उच्चाधिकारियों को मामले की भनक लगी तो वृंदावन थाना और रमणरेती चौकी पुलिस में खलबली मच गई। इसके बाद आनन-फानन में मुकदमा दर्ज करके बच्ची की तलाश शुरू की गई। इधर, रमणरेती चौकी प्रभारी सुभांशु का कहना है कि बच्ची के अपहरण का प्रार्थना-पत्र नहीं मिला था। सिर्फ सूचना दी गई थी। प्रार्थना-पत्र मिलने के बाद तलाश शुरू कर दी गई है।
तीन टीमें तलाश में जुटी, खंगाल रहीं सीसीटीवी
चार दिन में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके बच्ची की तलाश शुरू की। सीओ सदर संदीप सिंह ने बताया कि बच्ची के लापता होने पर अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया है। तीन टीमें तलाश में लगाई गई हैं। घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं।
जून में जैंत से चोरी हुई थी छह माह की बच्ची
जैंत क्षेत्र में रुपये के लालच में दो युवकों ने 26 जून की रात 12 बजे अक्षयपात्र के पास सड़क किनारे झोपड़ी से छह माह की मासूम बच्ची को चोरी कर लिया था। पुलिस ने एक जुलाई को आगरा कैंट थाना सदर बाजार के कीर्ति नगर डिफेंस कालोनी निवासी नरेश और मथुरा के थाना हाईवे के महोली रोड स्थित डिफेंस कालोनी निवासी विष्णु कुमार उर्फ राजा को गिरफ्तार कर बच्ची को बरामद किया था। शातिरों ने अपनी साली की गोद भरने के लिए नौ माह की बच्ची चोरी की थी, लेकिन बच्ची के बड़ी होने पर महिला ने लेने से इन्कार कर दिया था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।