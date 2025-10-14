Language
    मदीना में संत प्रेमानंद की सेहत के लिए दुआ, गंगा-जमुनी तहजीब का उदाहरण देने वाले युवक ने कही ये बात

    By Vipin Parashar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 10:26 AM (IST)

    प्रयागराज के एक मुस्लिम युवक सूफियान इलाहाबादी ने मदीना यात्रा के दौरान संत प्रेमानंद महाराज के अस्वस्थ होने की खबर सुनकर उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ मांगी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सूफियान ने संत प्रेमानंद को 'हिंदुस्तान का अच्छा इंसान' बताया और उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। उन्होंने गंगा-जमुनी तहजीब का उदाहरण देते हुए नेक इंसान को सबसे बड़ा बताया।

    मदीना में मुस्लिम युवक ने की संत प्रेमानंद के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना

    संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। मदीना में यात्रा पर गए प्रयागराज के युवक को जब संत प्रेमानंद के अस्वस्थ होने की जानकारी मिली तो उसने मदीना में संत के जल्द स्वस्थ होने की दुआ मांगी है। इसका वीडियो बनाकर युवक ने इंटरनेट मीडिया में वायरल कर दिया। जो शहर में चर्चा का विषय बना है।ा

    मदीना में है सूफियान इलाहाबादी

     


    प्रयागराज के शाहगंज थाना क्षेत्र के नखास कोना क्षेत्र का रहने वाले बताया जा रहा मुस्लिम युवक सूफियान इलाहाबादी इन दिनों मदीना में है। सूफीयान ने सोशल मीडिया में डाले अपने वीडियो में कहा है कि मदीना से एक विशेष दुआ की है। सूफियान ने वीडियो पोस्ट में कहा है कि वह संत प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ कर रहे हैं। वीडियो में पीछे मदीना की मस्जिद नजर आ रही है।

    वीडियो में सूफियान ने कही ये बात

    सूफियान वीडियो में कह रहे हैं कि ये हमारे संत प्रेमानंद हैं। हिंदुस्तान के बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं इससमय खिजरा में था और मुझे पता चला कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं यहां से दुआ करता हूं कि ये जल्द ठीक हो जाएं। सूफियान ने कहा हम उस प्रयागराज से हैं, जहां गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल दी जाती है।

    सूफियान ने कहा हम मदीना में मौजूद हैं, जहां हर मैल बह जाती है। इंसान तो इंसान चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान। हम यहां अपने हिंदू भाई के लिए दुआ करते हैं। क्योंकि नेक इंसान ही सबसे बड़ा है। उन्होंने संत प्रेमानंद की सेहत और तंदरुस्ती के लिए अल्लाह से दुआ की।