मदीना में संत प्रेमानंद की सेहत के लिए दुआ, गंगा-जमुनी तहजीब का उदाहरण देने वाले युवक ने कही ये बात

संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। मदीना में यात्रा पर गए प्रयागराज के युवक को जब संत प्रेमानंद के अस्वस्थ होने की जानकारी मिली तो उसने मदीना में संत के जल्द स्वस्थ होने की दुआ मांगी है। इसका वीडियो बनाकर युवक ने इंटरनेट मीडिया में वायरल कर दिया। जो शहर में चर्चा का विषय बना है।ा

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मदीना में है सूफियान इलाहाबादी

प्रयागराज के शाहगंज थाना क्षेत्र के नखास कोना क्षेत्र का रहने वाले बताया जा रहा मुस्लिम युवक सूफियान इलाहाबादी इन दिनों मदीना में है। सूफीयान ने सोशल मीडिया में डाले अपने वीडियो में कहा है कि मदीना से एक विशेष दुआ की है। सूफियान ने वीडियो पोस्ट में कहा है कि वह संत प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ कर रहे हैं। वीडियो में पीछे मदीना की मस्जिद नजर आ रही है।

वीडियो में सूफियान ने कही ये बात सूफियान वीडियो में कह रहे हैं कि ये हमारे संत प्रेमानंद हैं। हिंदुस्तान के बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं इससमय खिजरा में था और मुझे पता चला कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं यहां से दुआ करता हूं कि ये जल्द ठीक हो जाएं। सूफियान ने कहा हम उस प्रयागराज से हैं, जहां गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल दी जाती है।