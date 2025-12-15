Prem Mandir के सामने पार्किंग में खड़ी थी श्रद्धालु की कार, अंदर रखे 90 हजार रुपये और मोबाइल हो गए चोरी

संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन (मथुरा)। Prem Mandir के सामने निजी पार्किंग में खड़ी श्रद्धालु की कार के शीशे से छेड़छाड़ कर 90 हजार रुपये एवं मोबाइल फोन चोरी कर लिया। जब श्रद्धालु लौटकर कार में पहुंचे तो चोरी की जानकारी हुई। जब पीड़ित ने पार्किंग संचालक से शिकायत की, तो उन्होंने अनभिज्ञता जता दी।

पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर पार्किंग संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली में दी तहरीर में थाना फरह के गांव झुड़ावई निवसी योगेश सिंह ने कहा वे अपनी पत्नी के साथ रविवार की शाम करीब साढ़े छह बजे प्रेम मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने मंदिर के सामने पार्किंग नंबर एक में अपनी आल्टो कार खड़ी कर दी।

पार्किंग संचालक राजीव कुमार ने पार्किंग की पर्ची काटकर उन्हें दे दी। पार्किंग में कार खड़ी कर योगेश मंदिर के दर्शन करने चले गए। जब योगेश लौटकर पार्किंग में कार पर पहुंचे तो अंदर देखने पर होश उड़ गए। उनकी कार में रखे 79 हजार 821 रुपये व मोबाइल फोन चोरी हो चुका था।