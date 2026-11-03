मथुरा में 70 साल के बुजुर्ग से 2.13 लाख रुपये लूटे, धान की फसल के पैसे लेकर लौट रहे थे घर
मथुरा के छाता क्षेत्र में केडी मेडिकल कॉलेज पुल पर बाइक सवार दो बदमाशों ने 70 वर्षीय बुजुर्ग से 2.13 ...और पढ़ें
HighLights
मथुरा में 70 वर्षीय बुजुर्ग से 2.13 लाख रुपये लूटे गए।
केडी मेडिकल कॉलेज पुल पर बाइक सवार बदमाशों ने वारदात की।
पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया।
जागरण संवाददाता, मथुरा। छाता क्षेत्र में केडी मेडिकल कॉलेज के पुल पर बाइक सवार दो बदमाशों ने एक 70 वर्षीय बुजुर्ग को धक्का मारकर उनसे 2 लाख 13 हजार 740 रुपये लूट लिए। वारदात के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए। पीड़ित के प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने दो बदमाशों के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज कर लिया है।
कोकैरा गांव निवासी 70 वर्षीय वासुदेव ने पुलिस को बताया कि वह धान की फसल के रुपये लेने मथुरा आए थे। उनके पास पहले से लाखन सिंह को देने के लिए 1.12 लाख रुपये भी थे।
लाखन सिंह के नहीं मिलने पर वह मथुरा में मुनीम मेघश्याम के पास पहुंचे। यहां से धान की फसल के 1.68 लाख रुपये लेकर टेंपो से घर लौट रहे थे।
धक्का मारकर लूट लिए रुपये
रास्ते में केडी मेडिकल कॉलेज के पुल के पास दो बाइक सवार युवकों ने उन्हें धक्का मार दिया और उनके पास मौजूद कुल 2.13 लाख रुपये लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी।
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छाता पुलिस ने दो अज्ञात बाइक सवारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर बदमाशों की पहचान करने में जुटी है। छाता थाना प्रभारी उमेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं।