आगरा: रेलवे के AOM की आत्महत्या पर सीनियर डीओएम आरोपों में घिरे, पत्नी ने दी तहरीर

जागरण संवाददाता, आगरा। रेलवे के सहायक परिचालन प्रबंधक (एओएम) अभिषेक सिंह कुशवाहा की ऑफिस में आत्महत्या पर वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक (सीनियर डीओएम) कुलदीप मीना आरोपों में घिर गए हैं। अभिषेक की पत्नी आस्था रानी और मां सुशीला ने उन पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं।

पत्नी ने सीनियर डीओएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने को सोमवार को सदर थाने में तहरीर दे दी। उधर, दोपहर 12 बजे परिचालन सहित अन्य विभागों के रेलवे कर्मचारियों ने डीआरएम ऑफिस के बार प्रदर्शन कर सीनियर डीओएम को कुलदीप की मौत का जिम्मेदार बताया। उनके खिलाफ कार्रवाई न होने पर हड़ताल की भी चेतावनी दी।

ऑफिस में मिली डायरी में पुलिस को दो पेज का सुसाइड नोट मिला है। इसमें कुलदीप ने अपनी मौत का खुद को जिम्मेदार बताया है। एओएम अभिषेक कुमार की पत्नी ने सदर थाने में दी तहरीर गाजीपुर में सैयदपुर के खजुरा निवासी अभिषेक कुशवाहा का चार माह पहले प्रमोशन हुआ था। इससे पहले वे उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज जोन में अभिषेक सतर्कता विभाग में इंस्पेक्टर थे। रेल मंडल आगरा में उनकी पहली पोस्टिंग थी। रविवार रात ड्यूटी खत्म करने के बाद घर नहीं पहुंचे थे। कर्मचारियों ने खोजबीन की तो रात 10.30 बजे अभिषेक अपने कार्यालय के सोफे में पड़े हुए मिले।

आवास अभी नहीं हुआ है आवंटित अभिषेक की पत्नी आस्था रानी ने बताया कि अभी तक आवास आवंटित नहीं हुआ था। अधिकारी ट्रांजिट आवास में परिवार रह रहा था। एक माह पूर्व सास सुशीला देवी गाजीपुर से आगरा आई थीं। आगरा में तैनाती के कुछ दिनों के बाद सीनियर डीओएम कुलदीप मीना ने पति को परेशान करना शुरू कर दिया था। छुट्टी नहीं देते थे और मौका मिलते ही अपशब्द कहते थे। यहां तक लगातार ड्यूटी करवाते थे।

रेलवे कर्मचारियों ने डीआरएम कार्यालय के बाहर 45 मिनट तक किया प्रदर्शन वहीं दोपहर 12 बजे परिचालन विभाग सहित अन्य रेलवे यूनियन के कर्मचारियों ने डीआरएम कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सीनियर डीओएम को जल्लाद बताते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए। ठोस कार्रवाई न होने पर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। 12.45 बजे अधिकारियों के आश्वासन के बाद कर्मचारी शांत हुए।