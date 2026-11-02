180 साल पुराना गरुड़ स्तंभ नए रूप में चमकेगा, वृंदावन के रंगजी मंदिर में सोने के स्तंभ का जीर्णोद्धार

संवाद सहयोगी, वृंदावन (मथुरा)। रामानुज संप्रदाय में भगवान विष्णु के दिव्य देशों में गरुड़ स्तंभ का विशेष महत्व है। रंगजी मंदिर में गर्भगृह के सामने प्रांगण में सोने का गरुड़ स्तंभ की स्थापना मंदिर निर्माण के साथ 180 वर्ष पहले हुई। अब इसकी चमक मंद पड़ी तो प्रबंधन ने पुनरुद्धार का संकल्प लिया है। इससे पहले मंदिर में दक्षिण भारतीय आचर्याें द्वारा बालालय अनुष्ठान करवाया, जिसमें एक दिन का ब्रह्मोत्सव हुआ और तीन दिवसीय अनुष्ठान के बाद गरुड़ स्तंभ में मौजूद शक्तियों को एक चित्र में समाहित किया, ताकि नियमित पूजा हो सके।

वृंदावन के रंगजी मंदिर में वैदिक अनुष्ठान का चल रहा तीन दिन से काम दक्षिण भारतीय परंपरा का रंगजी मंदिर सोने के खंभे के नाम से भी प्रसिद्ध है। मंदिर परिसर में गरुड़ स्तंभ (सोने का खंभा) स्थापित है। रामानुज संप्रदाय के दिव्यदेशों में गरुड़ स्तंभ की मान्यता अधिक है। किसी भी धार्मिक कार्य की शुरूआत इसी गरुड़ स्तंभ से होती है। मंदिर निर्माण के समय स्थापित गरुड़ स्तंभ का स्वरूप कुंद पड़ गया तो इसे मंदिर महांत स्वामी गोवर्धन रंगाचार्य ने नया रूप देने का निर्णय लिया है।