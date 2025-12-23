ईंट भट्ठाें पर बेचने से पहले मथुरा में राशन की कालाबाजारी का भंडाफोड़, 18 कुंतल अनाज जब्त

जागरण संवाददाता, मथुरा। नौहझाील क्षेत्र में सरकारी राशन के गेहूं और चावल की अवैध कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया है। एसडीएम मांट ने बाजना-नावली मार्ग पर 10 कुंतल खाद्यान्न से लदी एक मैक्स पिकअप पकड़ी। पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर तीन लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

पिकअप सवार दो युवक गिरफ्तार, मामला हुआ दर्ज 17 दिसंबर को एसडीएम मांट नावली मार्ग पर क्षेत्रीय भ्रमण पर थीं। दोपहर करीब सवा चार बजे बजे मनोज ईंट भट्ठे के पास उन्होंने मैक्स पिकअप को रोककर जांच की। वाहन में भारी मात्रा में खाद्यान्न लदा था। एसडीएम ने तत्काल गाड़ी को पुलिस अभिरक्षा में देते हुए पूर्ति विभाग को जांच के निर्देश दिए।

वाहन की चेकिंग में पकड़ा

पूर्ति निरीक्षक शांति स्वरूप और पूर्ति लिपिक गोपाल अग्रवाल ने जब बाजना कट चौकी पर वाहन की जांच की, तो उसमें हाथ से सिले हुए प्लास्टिक के 21 कट्टे गेहूं (नौ कुंतल) और 28 कट्टे चावल (नौ कुंतल) बरामद हुए। प्रथम दृष्टया अनाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पाया गया।

ईंट-भट्ठों पर बेचने ले जा रहे थे राशन का अनाज

गाड़ी में मौजूद प्रमोद और हिमांशु गोयल ने बताया कि अनाज भूरेका निवासी एक परचून दुकानदार हसीन की दुकान से लादकर नावली स्थित ईंट भट्ठों पर ऊंचे दामों में बेचने जा रहे थे। अभियुक्तों के पास अनाज से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले।