    UP: ओवरटेक करते समय ईंट से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने पिकअप को मारी टक्कर, 16 श्रद्धालु घायल

    By Jitendra Kumar Gupta Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 05:54 PM (IST)

    मथुरा के मांट में कार्तिक पूर्णिमा पर हरिद्वार से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप को ट्रैक्टर-ट्राली ने टक्कर मार दी, जिसमें 16 लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और गंभीर रूप से घायल पांच लोगों को मथुरा रेफर कर दिया। वहीं, छाता में सड़क पार करते समय एक महिला मजदूर को कार ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    संवाद सूत्र, मांट (मथुरा)। कार्तिक पूर्णिमा पर हरिद्वार से गंगा स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप को ओवरटेक करते समय ईंट से भरी ट्रैक्टर-ट्राली ने टक्कर मार दी। हादसे में 16 श्रद्धालु घायल हो गए। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से पांच को मथुरा रेफर कर दिया है।

    मांट थाना क्षेत्र के गांव बिजौली के रहने वाले पिकअप चालक अशोक गांव नगला भूपसिंह के कुछ ग्रामीणों को कार्तिक पूर्णिमा पर हरिद्वार गंगा स्नान कराने ले गए थे। गुरुवार सुबह सभी वापस गांव आ रहे थे। नौहझील-बाजना मार्ग पर सुबह छह बजे ईंटों से भरी एक ट्रैक्टर-ट्राली ने ओवरटेक करते समय पिकअप में टक्कर मार दी।

    हादसे में पिकअप सवार दीक्षा, प्रभा, लक्ष्मी, खुशबू व युवती राधा, डाली, पूजा, नीरज, दुर्गेश, काजल, रामकिशन, कोमल, निशा तथा बिजौली निवासी गरिमा, विक्रम और रचना घायल हो गए। हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी।

    पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एंबुलेंस से सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां गंभीर घायल होने पर दीक्षा, प्रभा, लक्ष्मी, खुशबू व राधा को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद चालक ईंट से भरी ट्रैक्टर-ट्राली को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने उसे जब्त कर लिया है। नौहझील थाना प्रभारी सोनू कुमार ने बताया कि प्रार्थना-पत्र मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

    सड़क पार करते समय महिला मजदूर को कार ने रौंदा, मृत्यु
    हाईवे पर गिन्नी फैक्ट्री के समीप बुधवार शाम साढ़े पांच बजे सड़क पार करते समय महिला मजदूर को कार ने रौंद दिया। हादसे में महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उनको मृत घोषित कर दिया।

    छाता थाना प्रभारी कमलेश सिंह ने बताया कि कस्बे की रामनगर कालोनी की रहने वाली गायत्री मजदूरी करती थी। बुधवार शाम साढ़े पांच बजे वह काम खत्म करके घर वापस लौट रही थी। हाईवे पर गिन्नी फैक्ट्री के समीप सड़क पार करते समय एक कार ने उनको रौंद दिया। हादसे में उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रार्थना-पत्र मिलने पर कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।