    मैनपुरी में युवक की पीट-पीटकर हत्या, आपसी झगड़े के बाद हमलावरों ने किया हत्याकांड को अंजाम

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 10:46 AM (IST)

    मैनपुरी के भोगांव में ननिहाल में रह रहे रंजीत नामक युवक की ईंट से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मामूली विवाद के बाद हुई इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में आपसी झगड़े के बाद हत्या की बात सामने आई है।

    मृतक का फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। भोगांव क्षेत्र के गांव नाका में मामूली कहासुनी के बाद बुधवार सुबह ननिहाल में रह रहे 28 वर्षीय युवक की ईंट से प्रहार कर हत्या कर दी गई। घटना से गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी पर भेज घटना को अंजाम देने वालों की तलाश शुरू कर दी है।

    एटा जिले के गांव दलेलपुर निवासी रामदुलारे की ससुराल भोगांव क्षेत्र के गांव नाका में है। उनका 28 वर्षीय पुत्र रंजीत राजपूत लंबे समय से ननिहाल में रह रहा था। मंगलवार की रात 10 बजे के करीब गांव के ही कुछ लोगों से मामूली बात को लेकर विवाद हो गया था। जिसे ग्रामीणों ने शांत करा दिया। बुधवार सुबह सात बजे के करीब रंजीत खेत की तरफ जा रहे थे। तभी रास्ते में उक्त लोगों ने घेरकर रंजीत पर हमला बोल दिया। विरोध करने पर सिर में कई बार ईंट से प्रहार किए। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।


    शोर सुन दौड़कर आए स्वजन रंजीत को अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। युवक की हत्या से गांव में सनसनी फैल गई। इस बीच हत्या करने वाले फरार हो गए। सूचना पर पहुंची भोगांव पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी पर रखवाया है।

    भोगांव इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार पांडेय ने बताया कि स्वजन के अनुसार विवाद के बाद ईंट से प्रहार कर युवक की हत्या की गई है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।