    मैनपुरी में युवक की संदिग्ध मौत: शव को सड़क पर रखकर स्वजन का हंगामा, पूर्व प्रधान पर आरोप

    Updated: Mon, 10 Nov 2025 03:23 PM (IST)
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 03:23 PM (IST)

    मैनपुरी में एक युवक की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। उन्होंने पूर्व प्रधान पर जमीनी विवाद के चलते धमकाने का आरोप लगाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को शांत किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच जारी है।

    लोगों को समझाते पुलिसकर्मी।

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। संदिग्ध परिस्थिति में हुई 35 वर्षीय युवक मृत्यु से गुस्साए स्वजन ने सोमवार दोपहर को ग्रामीणों के साथ सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। पूर्व प्रधान पर जमीनी विवाद के चलते धमकाने का आरोप लगाना शुरू कर दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्वजन को समझाया और दो घंटे तक लगे जाम को खुलवाया। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है।

    सड़क पर शव रख पूर्व प्रधान पर लगाए गंभीर आरोप

     

    किशनी क्षेत्र के गांव कुतुपुर निवासी 35 वर्षीय संजय पाल उर्फ संजू की रविवार शाम संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हो गई। स्वजन ने पूर्व प्रधान पर चल रहे जमीनी विवाद के बाद धमकाने के कारण सदमे से मृत्यु होने का आरोप लगाया। इंदौर में रह रहे मृतक के भाई रघुनंदन के आने के बाद स्वजन ने ग्रामीणों के साथ सोमवार दोपहर साढ़े 12 बजे के करीब किशनी-सकरावा मार्ग पर शव रखकर जाम लगा दिया।

     

    पुलिस ने गुस्साए स्वजन को समझाकर शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया

     

    मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि गांव के पूर्व प्रधान राजेश पाल उर्फ भुल्ला से उनका कोई जमीन विवाद चल रहा है। इसी विवाद को लेकर वह लगातार उनके भाई को धमकियां दे रहा था। मृत्यु से पहले भी राजेश पाल ने उसे धमकी दी थी। जिससे सदमे में आकर भाई की मृत्यु हो गई है। जाम की सूचना पर किशनी इंस्पेक्टर ललित भाटी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। जहां पुलिस ने गुस्साए स्वजन को कार्रवाई का आश्वासन दिया और दो घंटे तक लगे जाम को खुलवाकर शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी पर भिजवाया है।

     

    इंस्पेक्टर किशनी ललित भाटी ने बताया कि मृत्यु का स्पष्ट कारण जानने के लिए शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।