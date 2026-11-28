जागरण संवाददाता, मैनपुरी। भोगांव क्षेत्र के गांव गिंगौरा में शुक्रवार देर शाम घर के बाहर खूंटे से बंधी भैंस खोलते समय मधुमक्खियों ने 45 वर्षीय महिला पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के लगातार काटने से महिला का पूरा शरीर सूज गया। स्वजन उन्हें सीएचसी भोगांव ले गए, जहां से उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। अस्पताल में कुछ देर चले इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। स्वजन बिना पोस्टमार्टम कराए शव को घर ले गए हैं।

बिना पोस्टमार्टम कराए ही शव घर ले गए स्वजन गांव गिगौरा गांव निवासी रजनीश पाल की 45 वर्षीय पत्नी सुनीता पाल रेलवे स्टेशन के पास रहती थीं। शुक्रवार शाम करीब सात बजे वह घर के पास बंधी अपनी भैंस को खोलने गई थीं। तभी पास में लगे पेड़ पर बने मधुमक्खियों के छत्ते से अचानक झुंड निकल आया। इससे पहले कि सुनीता कुछ समझ पातीं, तब तक मधुमक्खियों ने उन्हें घेर लिया और हमला कर दिया।