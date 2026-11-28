बसपा सुप्रीमो मायावती ने 33% महिला आरक्षण का किया स्वागत, एससी-एसटी महिलाओं के लिए अलग कोटे की मांग
बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 33% महिला आरक्षण का स्वागत किया है, लेकिन इसमें एससी व एसटी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की वकालत की। उन्होंने केंद्र सरकार से इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह किया और राजनीतिक दलों पर स्वार्थ साधने का आरोप लगाया।
HighLights
मायावती ने 33% महिला आरक्षण बिल का स्वागत किया।
एससी व एसटी महिलाओं के लिए अलग आरक्षण की मांग।
राजनीतिक दलों पर स्वार्थ साधने का आरोप लगाया।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 33% महिला आरक्षण का स्वागत किया है। उन्होंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा की है। मायावती ने लिखा है बीएसपी शुरू से ही देश में सर्वसमाज की महिलाओं के सम्मान व सुरक्षा सहित उन्हें राजनीति में भी उचित आदर/अवसर दिये जाने की पक्षधर रही है और इसीलिये देश की लोकसभा व राज्यों की विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण को जल्द से जल्द लागू करने की माँग लगातार करती रही है तथा इस बारे में केन्द्र सरकार के ताज़ा फैसले का स्वागत भी करती है।
मायावती ने लिखा है कि अच्छा बल्कि ऐतिहासिक होता अगर सदियों से शोषित-पीड़ित व उपेक्षित रहीं खासकर एससी व एसटी समाज की महिलाओं को इसी में ही अलग से आरक्षण देने की व्यवस्था कर दी जाती, ताकि संकीर्ण, जातिवादी, धन व बाहुबल आदि से ग्रसित यहां की चुनावी राजनीति में उन्हें भी सही से भाग लेकर थोड़ा आगे बढ़ने का मौका मिल जाता तो यह निश्चय ही देश व जनहित की बेहतर बात होती। इस पर केन्द्र सरकार अभी भी सहानुभूतिपूर्वक विचार कर ले तो यह ज़रूर ही उचित व न्यायपूर्ण भी होगा।
मायावती ने उठाई ये मांग
पूर्व सीएम ने लिखा है कि वैसे देश की लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा में मौजूदा सीट संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि आदि से सम्बंधित तीन विधेयकों तथा तत्सम्बंधी परिसीमन निर्धारण करने के दौरान में सीटों की सीमा तय करने में गड़बड़ी करके राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ की पूर्ति करने का आरोप कोई नई बात नहीं है।
एससी/एसटी के लिए मांग
मायावती ने लिखा कि वास्तव में जो भी पार्टी केन्द्र की सत्ता में रहती है वह ऐसे अधिकतर मामलों में देश व जनहित की परवाह कम तथा पार्टी हित/स्वार्थ को अधिक महत्व देती है, जो किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। ऐसे में देश में सर्वसमाज के लोग अच्छी सरकार के लिये, बिना किसी धर्म, जाति व क्षेत्रीयता आदि की भावना में बहे हुये तथा बिना किसी लुभावने वादे, दावे व घोषणाओं आदि के छलावा में आये हुये, अच्छे लोगों को ही चुनने का संकल्प लें तो यह यहाँ देश के लोकतंत्र एवं संविधान की सुरक्षा और सम्मान में असली गारण्टी होगी, जिसके लिये बीएसपी तत्पर है।
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