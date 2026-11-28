संवाद सूत्र, बिहारीगंज (मधेपुरा)। मधेपुरा जिले के बिहारीगंज प्रखंड अंतर्गत राजगंज में कार्तिक मेले के दौरान आयोजित विशाल दंगल प्रतियोगिता हर्षोल्लास और रोमांच के बीच संपन्न हो गई। प्रतियोगिता में दूरदराज से पहुंचे पहलवानों ने कुश्ती के शानदार दांव-पेच दिखाए और रोमांचक मुकाबले देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक जुटे।

फाइनल मुकाबले में पड़ोसी देश नेपाल के पहलवान हरिहर थापा विजेता घोषित हुए, जबकि छपरा के पहलवान बाबा रामदास उपविजेता रहे। प्रतियोगिता में अवरार पहलवान, अमन पहलवान, अर्जुन पहलवान, समसागर पहलवान, रवि पहलवान और बाबा नायक पहलवान की टीम ने भाग लिया।

दो दर्जन से अधिक पहलवानों ने दिखाया दमखम दंगल में नेपाल सहित उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, दिल्ली और बिहार के दो दर्जन से अधिक पहलवानों ने अखाड़े में जोर-आजमाइश की और अपने दांव-पेच से दर्शकों का मन मोह लिया। कुश्ती के हर मुकाबले पर दर्शकों ने तालियों और उत्साहवर्धन के साथ भरपूर आनंद लिया।