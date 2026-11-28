संवाद सूत्र, घैलाढ़ (मधेपुरा)। PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana CampSolar Subsidy 70 Thousand 40 Thousand: मधेपुरा जिले के घैलाढ़ प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मीनिया में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत शुक्रवार को एक दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में सोलर सिस्टम लगवाने के इच्छुक उपभोक्ताओं से कुल पांच आवेदन प्राप्त हुए।

कैंप का नेतृत्व सहायक विद्युत अभियंता (सिंहेश्वर) विजय कुमार और कनीय विद्युत अभियंता (घैलाढ़) अजीत कुमार ने किया। इस दौरान मौजूद अधिकारियों ने उपभोक्ताओं को योजना से मिलने वाले लाभ, सोलर सिस्टम लगाने की अनुमानित लागत तथा सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

70 हजार रुपये लागत, 40 हजार रुपये सब्सिडी का विवरण अधिकारियों ने बताया कि प्रति किलोवाट सोलर सिस्टम लगाने पर लगभग 70 हजार रुपये खर्च होंगे। इसमें सरकार की ओर से 40 हजार रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। कैंप के माध्यम से उपस्थित लोगों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित और जागरूक किया गया।