संवाद सहयोगी, मधेपुरा। हरियाणा के सोनीपत में 21 और 22 नवंबर को आयोजित इंडिया डांस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 सीजन-2 (नेशनल चैंपियनशिप) में मधेपुरा की पंखुरी यादव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बिहार के लिए एकमात्र गोल्ड मेडल जीता है।

इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देशभर के विभिन्न राज्यों से लगभग 300 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली समेत कई राज्यों के कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बिहार से कुल 25 बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया था।

पंखुरी मधेपुरा स्थित डी फॉर डी द स्कूल ऑफ आर्ट्स की छात्रा हैं। पिछले वर्ष आयोजित प्रतियोगिता में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। इस बार कड़ी मेहनत, लगन और निरंतर अभ्यास के बलबूते उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम कर अपनी उपलब्धि को नई ऊंचाई प्रदान की है।