मैनपुरी में अवैध निर्माण से परेशान महिला ने कलेक्ट्रेट में किया आत्मदाह का प्रयास, पुलिसकर्मियों ने बचाया
मैनपुरी में एक महिला ने कलेक्ट्रेट में ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। महिला का आरोप है कि उसकी भूमि पर अवैध निर्माण हो रहा है और शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। स्थगन आदेश के बावजूद विपक्षी निर्माण कार्य करा रहे हैं। राजस्व अधिकारी ने महिला की शिकायत सुनकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
जागरण संवाददाता, मैनपुरी। भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण कार्य न रोकने से नाराज महिला ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंच ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। यह देख परिसर में अफरा-तफरी मच गई। पुलिसकर्मियों ने किसी तरह उसे आत्मदाह करने से रोका।
महिला के उठाए कदम को देखकर मची खलबली
किशनी क्षेत्र के गांव बहरामऊ निवासी राधा देवी बुधवार दोपहर 12 बजे के करीब कलेक्ट्रेट पहुंची। डीएम कार्यालय पहुंच उन्होंने बोतल में लिए ज्वलनशील पदार्थ अपने ऊपर उड़ेल कर आत्मदाह करने का प्रयास किया। ये देख परिसर में अफरा- तफरी मच गई। वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने महिला को आत्मदाह करने से रोक लिया।
इस दौरान राधा देवी ने बताया कि उनकी भूमि पर स्थगन आदेश होने के बाद भी विपक्षी निर्माण कार्य करा रहे हैं। शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी वजह से उन्हें आत्मदाह करने को मजबूर होना पड़ा। जानकारी पाकर पहुंचे राजस्व अधिकारी ने महिला की शिकायत सुन कार्रवाई का भरोसा दिया है।
