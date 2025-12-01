Weather Update: रात में सर्द हवाएं और गिराएंगी तापमान, मैनपुरी के मौसम पर IMD का लेटेस्ट अपडेट

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। मौसम में तेजी से बदलाव ने जिले में ठंड का असर बढ़ा दिया है। तापमान में लगातार गिरावट के कारण सुबह-शाम हल्की गलन महसूस होने लगी है, वहीं रात के समय ठंड का प्रकोप और बढ़ गया है।

रविवार को जिले का न्यूनतम तापमान 13.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 2 डिग्री कम रहा, जबकि अधिकतम तापमान 26.0 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री तक और गिरावट दर्ज की जा सकती है।

न्यूनतम तापमान 13.0 डिग्री पहुंचा, सुबह-शाम बढ़ी गलन सुबह के समय हल्की धुंध और ठंडी हवाओं के कारण लोगों को सर्दी का एहसास होने लगा है। ग्रामीण क्षेत्रों में खुले इलाकों और खेतों में हल्की ओस भी नजर आने लगी है। शाम ढलते ही बाजारों और सड़कों पर ठंड बढ़ने से चहल-पहल जल्दी कम होने लगती है। लोग अब गर्म कपड़ों का सहारा लेने लगे हैं।

एक सप्ताह तक ठंड में बढ़ोत्तरी रहेगी जारी मौसम विज्ञानी नरेंद्र कुमार ने बताया कि दिन प्रतिदिन न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि अगले एक सप्ताह तक ठंड में बढ़ोतरी जारी रहेगी। सर्द हवाओं और रात के तापमान में गिरावट से ठंड का असर और तेज होगा।