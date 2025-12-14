Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मैनपुरी में आरएसएस स्टेटस लगाने पर स्वयंसेवक की बेल्टों से पिटाई, जान से मारने की धमकी

    By Prateek Bhadoria Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 07:32 AM (IST)

    मैनपुरी में आरएसएस स्वयंसेवक ईशू को व्हाट्सएप पर आरएसएस से जुड़ा स्टेटस लगाने पर कुछ लोगों ने बेल्टों से पीटा और जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि ह ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। वाट्सएप पर आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ) से जुड़ा स्टेटस लगाने से बौखलाए आरोपितों ने स्वयंसेवक को बेल्टों से पीटना शुरू कर दिया। तमंचा तान जान से मारने की धमकी दी। भाजपा नेता को भी इधर से निकलने पर देख लेने की बात कही। शोर सुनकर आसपास के लोगों को आता देख आरोपित भाग गए। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तमंचा तान दी जान से मारने की धमकी, प्राथमिकी दर्ज


    करहल थाना क्षेत्र के नगला बाग निवासी ईशू आरएसएस में स्वयंसेवक है और वह प्रतिदिन सुबह होने वाली शाखा में भाग लेते हैं। शुक्रवार की शाम पौने पांच बजे वह पास के ही गांव भिडौरा में सामान लेने जा रहे थे। तभी रास्ते में शिव मंदिर के निकट रोहित और शौलू निवासी नगला सूरत ने अपने दो अज्ञात साथियों के साथ उन्हें घेर लिया।

    आरोपितों ने कही ये बात

    आरोपितों ने कहा कि तू बहुत आरएसएस का प्रचार कर व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाता है। जिसपर ईशू ने कहा कि वह आरएसएस में स्वयंसेवक है। इसी बात से नाराज आरोपितों ने बेल्टों से पीटना शुरू कर दिया और कहा कि कह देना अपने नेता अनुजेश से कि आज के बाद इधर से गुजरा तो जान से मार दिया जाएगा। जब उन्होंने पिटाई का विरोध किया तो आरोपितों ने तमंचा तानकर जान से मारने की धमकी दी। शोर सुनकर आसपास के लोगों को आता देख आरोपित जान से मारने की धमकी देकर भाग गए।

    शनिवार को पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर घायल का मेडिकल परीक्षण कराया है। इस संबंध में करहल इंस्पेक्टर महाराज सिंह भाटी ने बताया कि पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी है। जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।