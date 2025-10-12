सावधान! अब प्लेटफार्म पर दिखाई दिया वाहन तो कट जाएगा चालान

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। रेलवे के नियमों के अनुसार प्लेटफार्म पर सिर्फ वैध टिकट लेकर ही ठहर सकते हैं। नियम के पालन के लिए अब राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने भी सख्ती आरंभ कर दी है। वाहन लेकर प्लेटफार्म तक पहुंचने वालों के विरुद्ध अब चालान की कार्यवाही कराई जाएगी। थानाध्यक्ष ने पुलिस बल के साथ भ्रमण कर सभी वाहन स्वामियों को चेताया है।

नियमों के पालन को राजकीय रेलवे पुलिस ने आरंभ की सख्ती

मैनपुरी जंक्शन निर्माणाधीन है। ऐसे में यहां वाहनों को खड़ा करने के लिए कोई पार्किंग नहीं है। अभी लगभग एक वर्ष तक पार्किंग स्थल को लेकर कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही है। ऐसे में यात्री अपने दोपहिया वाहनों को लेकर सीधे प्लेटफार्म तक पहुंच जाते हैं। रेलवे नियम के अनुसार प्लेटफार्म पर सिर्फ वैध टिकट के साथ यात्री को ही प्रवेश करने और ट्रेन आने तक रुकने की अनुमति होती है।