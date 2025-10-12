Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सावधान! अब प्लेटफार्म पर दिखाई दिया वाहन तो कट जाएगा चालान

    By Veerbhan Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 03:36 PM (IST)

    मैनपुरी जंक्शन पर रेलवे पुलिस ने नियमों का पालन कराने के लिए सख्ती शुरू कर दी है। अब प्लेटफार्म पर अवैध रूप से वाहन खड़े करने पर चालान काटा जाएगा। जीआरपी थानाध्यक्ष ने पुलिस बल के साथ प्लेटफार्म पर भ्रमण कर वाहन चालकों को चेतावनी दी है। जंक्शन पर पार्किंग की सुविधा न होने से यात्री प्लेटफार्म पर ही वाहन खड़े कर देते हैं, जो कि रेलवे नियमों का उल्लंघन है।

    prefferd source google
    Hero Image

    नियमों के पालन को राजकीय रेलवे पुलिस ने आरंभ की सख्ती, थानाध्यक्ष ने प्लेटफार्म पर भ्रमण कर लोगों को चेताया।

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। रेलवे के नियमों के अनुसार प्लेटफार्म पर सिर्फ वैध टिकट लेकर ही ठहर सकते हैं। नियम के पालन के लिए अब राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने भी सख्ती आरंभ कर दी है। वाहन लेकर प्लेटफार्म तक पहुंचने वालों के विरुद्ध अब चालान की कार्यवाही कराई जाएगी। थानाध्यक्ष ने पुलिस बल के साथ भ्रमण कर सभी वाहन स्वामियों को चेताया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नियमों के पालन को राजकीय रेलवे पुलिस ने आरंभ की सख्ती


    मैनपुरी जंक्शन निर्माणाधीन है। ऐसे में यहां वाहनों को खड़ा करने के लिए कोई पार्किंग नहीं है। अभी लगभग एक वर्ष तक पार्किंग स्थल को लेकर कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही है। ऐसे में यात्री अपने दोपहिया वाहनों को लेकर सीधे प्लेटफार्म तक पहुंच जाते हैं। रेलवे नियम के अनुसार प्लेटफार्म पर सिर्फ वैध टिकट के साथ यात्री को ही प्रवेश करने और ट्रेन आने तक रुकने की अनुमति होती है।

     

    थानाध्यक्ष ने प्लेटफार्म पर भ्रमण कर लोगों को चेताया


    रविवार दोपहर साप्ताहिक आनंद विहार एक्सप्रेस के आने से पूर्व प्लेटफार्म पर यात्रियों की भीड़ जमा थी। कई ऐसे भी लोग थे, जो अपने दोपहिया वाहन के साथ पहुंचे थे। मनमाने स्थान पर वाहनों को खड़ा करके भ्रमण करने लगे। दोपहर में जीआरपी थानाध्यक्ष दीपक कुमार त्रिवेदी ने पुलिस बल के साथ प्लेटफार्म पर पैदल भ्रमण कर सभी चालकों को वाहन हटाने के निर्देश दिए। चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अगली बार से वाहन खड़े मिलते हैं, तो उनके चालान कराए जाएंगे।