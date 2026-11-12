मैनपुरी के भोगांव में औद्योगिक विकास के लिए यूपीसीडा की नई पहल, लेखपालों से भूमि प्रस्ताव मांगे

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। भोगांव में औद्योगिक विकास के लिए तहसील स्तर पर नई भूमि चिह्नित कर उद्योग की संभावनाओं को तलाशा जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPSIDA) के निर्देश पर तहसील क्षेत्र में उपयुक्त भूमि की तलाश शुरू कर दी गई है। इस काम के लिए लेखपालों से ग्रामसभा व अन्य शासकीय भूमि का प्रस्ताव मांगा गया है।

प्रदेश में औद्योगिक विकास का माहौल बनाने के लिए यूपीसीडा लगातार संभावनाओं की तलाश कर रहा है। नए औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए उपयुक्त भूमि की तलाश की जा रही है। ग्रामसभा व अन्य उपयुक्त शासकीय भूमि का प्रस्ताव तहसील स्तर से तैयार कर शासन को भेजा जाएगा। चिह्नित भूमि के आसपास रेलवे, हाईवे, एक्सप्रेसवे व अन्य परिवहन व्यवस्थाओं की बेहतर कनेक्टिविटी होना जरूरी है। यूपीसीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डाॅ. बलकार सिंह के निर्देश पर भविष्य में औद्योगिक क्लस्टर व औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार की संभावना से संबंधित भूमि की तलाश शुरू करा दी गई है। भोगांव तहसील प्रशासन ने इस संबंध में लेखपालों से ग्रामसभाओं की भूमि के प्रस्ताव निर्धारित मानक के अनुसार मांगे हैं। तहसीलदार घासीराम ने बताया कि औद्योगिक विकास के लिए जरूरी भूमि को तलाशा जा रहा है। विस्तृत प्रस्ताव उच्चाधिकारियों को भेजा जाएगा।