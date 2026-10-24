अमेठी में औद्योगिक विकास को लगेंगे पंख, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे 250 हेक्टेयर में बनेगा कॉरिडोर

जागरण संवाददाता, अमेठी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे लगभग 250 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक कारिडोर विकसित किया जाएगा। कारिडोर ऊंचगांव और सेवरा गांव के पास, एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन संख्या 58 के निकट प्रस्तावित है।

परियोजना की प्रगति का जायजा लेने जिलाधिकारी शशांक चौधरी और पुलिस अधीक्षक सरवणन टी ने स्थल का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने बताया कि पहले चरण में 148 हेक्टेयर भूमि के क्रय एवं अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। दूसरे चरण में शेष 102 हेक्टेयर भूमि के क्रय की तैयारी की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार काम आगे बढ़ाने और भूमि संबंधी कार्यों में समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए।