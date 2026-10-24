अमेठी में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब आसान, सरकार 108 गांवों में खोलेगी डिजिटल लाइब्रेरी

जागरण संवाददाता, अमेठी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले ग्रामीण क्षेत्र के छात्र-छात्राओं के लिए अब पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। अब छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए प्राइवेट लाइब्रेरी में नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें पंचायत भवन में ही डिजिटल लाइब्रेरी में तैयारी करने की सुविधा निश्शुल्क मिलेगी।

इसके लिए नेशनल बुक ट्रस्ट से पुस्तकें खरीदी जाएंगी। इसके साथ ही कंप्यूटर, कैमरा आदि पर धनराशि खर्च की जाएंगी। इसके लिए विभाग की ओर से गांवों का चयन किया जा रहा है। जिसके बाद रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। स्वीकृति मिलते ही कार्य प्रारंभ किया जाएगा। वहीं अब तक जिले में 108 डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण कराकर संचालन शुरू करा दिया गया है।

जिले में 682 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें लगभग सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन बनकर तैयार हैं। इसमें 108 ग्राम पंचायतों में बने पंचायत भवनों में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। छात्र-छात्राओं को डिजिटल लाइब्रेरी स्थापना के लिए चार करोड़ 32 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण पंचायत भवन में होने से ग्रामीण क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने की सुविधा गांव में ही सुलभ होगी।

नेशनल बुक ट्रस्ट से 90 हजार रुपये के साथ ही दूसरे प्रकाशकों से भी 90 हजार रुपये की किताबें खरीदी जाएंगी। प्रत्येक लाइब्रेरी में कंप्यूटर, कैमरा के साथ ही अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों को लगाने पर एक लाख तीस हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। 70 हजार रुपये खर्च करके फर्नीचर आदि लगवाए जाएंगे, ताकि छात्रों को बैठने की बेहतर सुविधा मिल सके। विभाग की ओर से गांवों का चयन किया जा रहा है, जल्द ही लाइब्रेरी स्थापित कराए जाने की कार्रवाई की जाएगी।