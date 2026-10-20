कुशीनगर को मिलेगी डिजिटल लाइब्रेरी, 16 साल की रागिनी के नेतृत्व में छात्रों ने DM से मनवाई अपनी मांग

जागरण संवाददाता, कुशीनगर। युवाओं को आधुनिक शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने और छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षित करने की पहल अब प्रशासन तक पहुंची है। सोमवार को कक्षा 11 की छात्रा एवं तीन यूथ क्लबों की संस्थापक 16 वर्षीय रागिनी राज्यलक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में 150 से अधिक सक्रिय छात्र-छात्राओं वाले यूथ क्लबों के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी संजय चौहान से उनके कैंप कार्यालय में मुलाकात की।

प्रतिनिधिमंडल ने पडरौना में सर्वसुविधायुक्त डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की मांग रखी। जिलाधिकारी ने इस पहल का स्वागत करते हुए डिजिटल लाइब्रेरी की मांग स्वीकार की और छात्राओं को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिलाने का भी आश्वासन दिया। एक छत के नीचे पढ़ाई की सुविधाओं की मांग यूथ क्लब की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में ऐसी कॉमन डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया, जहां विद्यार्थियों को पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जरूरी संसाधन एक ही स्थान पर मिल सकें। इसमें तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से संबंधित पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें तथा निःशुल्क ऑनलाइन तैयारी के लिए वाई-फाई युक्त कंप्यूटर उपलब्ध कराने की मांग की गई।