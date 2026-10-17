कुशीनगर में बिस्तर पर मृत मिली किशोरी, गर्दन पर गहरे निशान से मौत संदिग्ध

संवाद सूत्र, बेलवा कारखाना। चौराखास थाना क्षेत्र के बलियवा मुसहरी टोले में शुक्रवार शाम सात बजे एक किशोरी घर के भीतर बिस्तर पर मृत मिली। गर्दन पर गहरे निशान मिलने से मौत संदिग्ध हो गई है। पुलिस ने फोरेंसिक टीम बुलाकर जांच शुरू कर दी है।

मृत किशोरी रेखा के पिता कमलेश चौहान परिवार के भरण-पोषण के लिए बाहर नौकरी करते हैं, जबकि मां रीता चौहान देवी दर्शन के लिए विंध्याचल गई हुई हैं। घर पर रेखा और उसका आठ वर्षीय भाई थे। ग्रामीणों के मुताबिक, रेखा शुक्रवार सुबह करीब दस बजे तक घर के बाहर दिखाई दी थी।

दोपहर दो बजे घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर से ताला लगा देखा गया। ग्रामीणों को लगा कि भाई-बहन कहीं गए होंगे। शाम को रेखा के छोटे भाई ने बताया कि उसकी बहन घर के अंदर बिस्तर पर पड़ी है और बोल नहीं रही है।