टैंकर पर ड्रोन हमले के बाद लापता कुशीनगर के लाल का नहीं मिला सुराग, परिवार वालों की बढ़ी बेचैनी 

जागरण संवाददाता, हाटा। ओमान के सोहर पोर्ट पर दुबई के टैंकर पर हुए ड्रोन हमले के बाद से लापता हाटा के रहने वाले व चालक दल के सदस्य अमित कुमार सिंह के बारे में पांचवे दिन भी कोई सुराग नहीं मिल पाया। बीतते समय के साथ स्वजन की चिंता बढ़ती जा रही है। इकलौते बेटे के लापता होने की खबर मिलने के बाद से ही माता-पिता की स्थिति असामान्य हो गई है।

बहन का भी रो रो कर बुरा हाल है। गुरुवार को भी पूरे दिन मां पूनम व छोटी बहन मनीषा बिलखते रहे। उनकी आंख के आंसू नहीं रूके। पिता देवप्रकाश भी बरामदे में उदास बैठे रहे। आसपास के लोग अमित के सकुशल घर लौटने का भरोसा दिलाते रहे। बता दें कि हाटा नगर के गोपालपुर निवासी 25 वर्षीय अमित कुमार सिंह दुबई की एसके इंजीनियरिंग शिपिंग एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्रू मेंबर हैं। उन्होंने 23 जनवरी 2026 को इस कंपनी में नौकरी शुरू की है।