कुशीनगर में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल, आंदोलन के लिए लखनऊ कूच; रोगियों की बढ़ी परेशानी

जागरण संवाददाता, पडरौना। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के लगभग 350 से अधिक संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के आंदोलन पर चले जाने से जिले की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। सोमवार से कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में विरोध जताने लखनऊ हैं। इससे जिले में टीकाकरण सहित अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, क्षय रोग कक्ष समेत कई केंद्रों पर ताले लटकने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

हड़ताल में 206 सीएचओ, 49 संविदा स्टाफ नर्स व 89 एएनएम के अलावा बाकी संविदा चिकित्सक शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर मरीजों की प्राथमिक जांच, उपचार और स्वास्थ्य संबंधी परामर्श देने के साथ ही विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है तो टीकाकरण अभियान और क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम में भी इनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रहती है।

कर्मचारियों के आंदोलन में शामिल होने से इन सेवाओं की नियमित व्यवस्था प्रभावित हुई है। जिले में करीब 14 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं पर भी इसका असर पड़ रहा है। कई स्थानों पर जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं समय से नहीं मिल पा रही हैं। टीकाकरण के लिए पहुंचने वाले अभिभावकों व रोगियों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है।



समय से उपचार न मिलने पर निजी अस्पतालों का सहारा ले रहे रोगी

जासं, कसया: मांगोंं को लेकर कसया सीएचसी के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के चले जाने स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। टीकाकरण सहित अन्य सेवाओं के लिए रोगियों को भटकना पड़ रहा है। समय पर उपचार न मिलने के चलते रोगियों को निजी अस्पताल में जाना मजबूरी बन गया है। कसया सीएचसी पर दो लाख 40 हजार आबादी की जिम्मेदारी है। डॉक्टर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मी प्रदेश स्तरीय धरने में शामिल होने लखनऊ गए हैं।