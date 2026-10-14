कुशीनगर की महिला मेट को भगा ले गया झांसी का पानी पूरी वाला, दर्ज हुआ मुकदमा

संवाद सूत्र, कुशीनगर। कुशीनगर में पानी पूरी बेचने वाला झांसी का युवक स्वयं सहायता समूह की क्षेत्र की एक महिला मेट को भगा ले गया। महिला के पति की मृत्यु हो चुकी है। ससुर ने गहने, नकदी व अपने संग बच्चों को ले जाने का भी आरोप लगाते हुए तहरीर दी तो नेबुआ नौरंगिया थाना पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी है। दोनों के बीच एक माह से आपसी संबंध होने की बात कही जा रही है।

क्षेत्र के ध्रुव शर्मा के मकान में झांसी निवासी राजेंद्र कई माह से किराये पर रह रहा था। वह चौराहों पर पानी पूरी बेचने का काम करता था। यहां से दूर एक चौराहा निवासी 28 वर्षीय महिला, जो स्वयं सहायता समूह में मेट के रूप में कार्य कर रही थी, से संपर्क हुआ। महिला के पति की मौत तीन वर्ष पूर्व हो चुकी थी।