यूपी पुलिस के सिपाही अमित कुमार चौहान की मैनपुरी में मौत, मथुरा पुलिस लाइन में थे तैनात

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। मथुरा पुलिस लाइन में तैनात एक मुख्य आरक्षी मंगलवार की शाम किसी से मिलने के लिए मैनपुरी आए थे। इसके बाद रात करीब आठ बजे संदिग्ध परिस्थितियों में वह शीतला देवी मंदिर के पास मरणासन्न अवस्था में मिले। स्थानीय लोगों ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हालत में सुधार न होने पर स्वजन उन्हें लेकर आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई ले गए। जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सैफई में ही उनका पोस्टमार्टम कराया गया है।

थाना बिछवां के गांव जिरौली निवासी 44 वर्षीय अमित कुमार चौहान पुत्र चक्रपाल सिंह उप्र पुलिस में हेड कॉन्स्टेबल थे। वह वर्तमान में मथुरा की पुलिस लाइन में तैनात थे। वह अवकाश पर घर आए थे।

मंगलवार की शाम को किसी से मिलने के लिए गांव से मैनपुरी आए थे मंगलवार की देर शाम को वह घर से किसी से मिलने के लिए मैनपुरी के लिए निकले थे। इसके बाद रात करीब आठ बजे वह मरणासन्न हालत में शीतला देवी मंदिर के पास पड़े मिले। स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया। स्वजन भी जिला अस्पताल पहुंच गए।