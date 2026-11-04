यूपी पुलिस के सिपाही अमित कुमार चौहान की मैनपुरी में मौत, मथुरा पुलिस लाइन में थे तैनात
मथुरा पुलिस लाइन में तैनात मैनपुरी के एक मुख्य आरक्षी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वे मैनपुरी में ...और पढ़ें
HighLights
मथुरा पुलिस लाइन के हेड कांस्टेबल की मौत
मैनपुरी में संदिग्ध हालत में मिले, अस्पताल में भर्ती
सैफई में मृत घोषित, पोस्टमार्टम कराया गया
जागरण संवाददाता, मैनपुरी। मथुरा पुलिस लाइन में तैनात एक मुख्य आरक्षी मंगलवार की शाम किसी से मिलने के लिए मैनपुरी आए थे। इसके बाद रात करीब आठ बजे संदिग्ध परिस्थितियों में वह शीतला देवी मंदिर के पास मरणासन्न अवस्था में मिले। स्थानीय लोगों ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हालत में सुधार न होने पर स्वजन उन्हें लेकर आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई ले गए। जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सैफई में ही उनका पोस्टमार्टम कराया गया है।
थाना बिछवां के गांव जिरौली निवासी 44 वर्षीय अमित कुमार चौहान पुत्र चक्रपाल सिंह उप्र पुलिस में हेड कॉन्स्टेबल थे। वह वर्तमान में मथुरा की पुलिस लाइन में तैनात थे। वह अवकाश पर घर आए थे।
मंगलवार की शाम को किसी से मिलने के लिए गांव से मैनपुरी आए थे
मंगलवार की देर शाम को वह घर से किसी से मिलने के लिए मैनपुरी के लिए निकले थे। इसके बाद रात करीब आठ बजे वह मरणासन्न हालत में शीतला देवी मंदिर के पास पड़े मिले। स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया। स्वजन भी जिला अस्पताल पहुंच गए।
आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई में किया मृत घोषित
यहां हालत में सुधार न होने पर उन्हें आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई रेफर कर दिया गया। जहां परीक्षण के बाद डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पिता चक्रपाल सिंह ने बताया कि अमित कुमार दो बहनों के बीच इकलौता भाई थी।
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थानाध्यक्ष बिछवां आशीष दुबे ने बताया कि मथुरा पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई है। मृतक का सैफई में पोस्टमार्टम कराया गया है।