दीपावली पर अलीगढ़ यात्रियों को तोहफा: 5 से चलेंगी दो नई ईएमयू ट्रेनें, दिल्ली-गाजियाबाद का सफर आसान

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। रेलवे दीपावली पर यात्रियों की सहूलियत के लिए दो ईएमयू का अतिरिक्त संचालन पांच नवंबर से करेगी। इसमें पहली ईएमयू (नई दिल्ली-गाजियाबाद-नई दिल्ली) का गाजियाबाद से अलीगढ़ तक का विस्तार किया गया है, जबकि दूसरी ईएमयू रात में गाजियाबाद से अलीगढ़ तक आएगी। इसमें 12 डिब्बे हैं। दोनों ट्रेन अधिकांश स्टेशनों पर रुकते हुए दो से ढाई घंटे में सफर तय करेंगी। इन ट्रेनों में लगभग दो हजार यात्री सफर कर सकेंगे।

दोनों ईएमयू ट्रेनों में दिन और रात में लगभग दो हजार लोग कर सकेंगे सफर रेलवे पांच नवंबर से गाजियाबाद से अलीगढ़ तक आने-जाने के लिए दो अतिरिक्त ईएमयू ट्रेनों का संचालन शुरू करेगा। पहली ईएमयू 64426/64429 (नई दिल्ली-गाजियाबाद-नई दिल्ली) ट्रेन का अलीगढ़ जंक्शन तक विस्तार किया गया है। यह ट्रेन पांच से 14 नवंबर तक अलीगढ़ आएगी और जाएगी।