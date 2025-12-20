Language
    मैनपुरी में बिना दावे वाले 328 खातों का निस्तारण, 98274 एकाउंट्स में जमा हैं 22.77 करोड़ रुपये, 2.14 करोड़ रुपए अपडेट

    By Veerbhan Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 01:37 PM (IST)

    मैनपुरी में, भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग के सहयोग से आयोजित शिविर में 328 बिना दावे वाले खातों का निस्तारण किया गया। जिले में ऐसे 98274 खातों में ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सहयोग से बिना दावे वाले खातों में जमा धनराशि के निस्तारण को शुक्रवार को आयोजित शिविर में 328 खातों का निस्तारण कराया गया। जिले में बिना दावे वाले 98274 खातों में 22.77 करोड़ रुपये की धनराशि जमा है, जिसकी आज तक सुधि नहीं ली गई है। सरकार के प्रयास से 328 खातों की ई-केवाइसी करा 2.14 करोड़ रुपये से संबंधित जानकारी अपडेट कराई गई है।

    आरबीआ, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के आदेश पर कलेक्ट्रेट सभागार में बिना दावे वाली संपत्तियों के निराकरण से संबंधित कैंप का आयोजन कराया गया।

    डीएम ने कही ये बात

    डीएम अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि शिविर का मुख्य उद्देश्य ऐसे खातों के संचालकों को तलाशना व खातों को अपडेट करना है, जिनकी वर्षों से सुधि नहीं ली गई है। आरबीआइ के आदेश पर ऐसी संपत्तियों की जांच के आदेश दिए गए हैं।
    यदि खातों से संबंधित अभिलेखों को दिखाकर खाताधारक अथवा संचालक अपने खातों को अपडेट कराते हैं तो उनके लेन-देन की प्रक्रिया नियमानुसार संचालित रहेगी। अग्रणी जिला प्रबंधक रामचंद्र साहा ने बताया कि जिले की विभिन्न बैंक में 98274 खातों में 22.77 करोड़ रुपये की धनराशि का निस्तारण होना है। कैंप में 328 खातों की 2.14 करोड़ रुपये की राशि का निस्तारण किया गया है।

    ये रहे मौजूद


    इस मौके पर सीडीओ नेहा बंधु, भारतीय रिजर्व बैंक से श्रवण कुमार राम, नाबार्ड से जिला विकास प्रबंधक मितेश यादव, आइजीआरएस प्रभारी अनुज कुमार के अतिरिक्त बैंकों के शाखा प्रबंधक मौजूद रहे।