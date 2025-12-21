ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर थ्रेसर और अंदर शराब की बोतलें, हरियाणा के तस्करों की अनोखी तस्करी देखकर पुलिस भी चकराई
मैनपुरी में घिरोर पुलिस और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हरियाणा के दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्राली से तस्क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मैनपुरी। घिरोर पुलिस ने सर्विलांस टीम के साथ ट्रैक्टर-ट्रॉली से तस्करी कर ले जाई जा रही गैर प्रांत की शराब सहित हरियाणा के दो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई के दौरान हरियाणा प्रदेश की 95 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है। पुलिस ने शराब और ट्रैक्टर को जब्त कर आरोपितों को न्यायालय पेश किया। जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया है। आरोपितों के बारे में एएसपी ग्रामीण ने जानकारी दी है।
घिरोर पुलिस ने सर्विलांस टीम के साथ कार्रवाई
शनिवार को पुलिस लाइन के सभागार में एएसपी ग्रामीण राहुल मिठास ने बताया कि शुक्रवार रात को घिरोर थानाध्यक्ष अनुज चौहान सर्विलांस टीम के साथ क्षेत्र में वाहन चेकिंग कर रहे थे। तभी अलालपुर तिराहा से गुजर रहे एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोकने का इशारा किया तो चालक साथी के साथ कूदकर भागने लगा। संदेह होने पर पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया। ट्रॉली में रखे थ्रेसर के अंदर देखा तो उसमें छिपाकर ले जाई जा रही हरियाणा प्रांत की अंग्रेजी शराब की 95 पेटी शराब बरामद की।
ट्रैक्टर ट्रॉली में तस्करी कर ले जा रहे थे शराब
पूछताछ में तस्करों ने अपने नाम सवित कुमार निवासी पुठ्ठी थाना गुहाना सदर जिला सोनीपत, दीपक निवासी रिठाल थाना सदर रोहतक हरियाणा बताए। एएसपी ने बताया कि आरोपित हरियाणा के चंडीगढ़ से तस्करी कर शराब को बिक्री के लिए बिहार ले जा रहे थे। किसी को शक न हो इसलिए ट्रॉली के ऊपर थ्रेसर के अंदर शराब रखी थी। तस्करों को न्यायालय पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।