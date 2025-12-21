ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर थ्रेसर और अंदर शराब की बोतलें, हरियाणा के तस्करों की अनोखी तस्करी देखकर पुलिस भी चकराई

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। घिरोर पुलिस ने सर्विलांस टीम के साथ ट्रैक्टर-ट्रॉली से तस्करी कर ले जाई जा रही गैर प्रांत की शराब सहित हरियाणा के दो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई के दौरान हरियाणा प्रदेश की 95 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है। पुलिस ने शराब और ट्रैक्टर को जब्त कर आरोपितों को न्यायालय पेश किया। जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया है। आरोपितों के बारे में एएसपी ग्रामीण ने जानकारी दी है।

घिरोर पुलिस ने सर्विलांस टीम के साथ कार्रवाई शनिवार को पुलिस लाइन के सभागार में एएसपी ग्रामीण राहुल मिठास ने बताया कि शुक्रवार रात को घिरोर थानाध्यक्ष अनुज चौहान सर्विलांस टीम के साथ क्षेत्र में वाहन चेकिंग कर रहे थे। तभी अलालपुर तिराहा से गुजर रहे एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोकने का इशारा किया तो चालक साथी के साथ कूदकर भागने लगा। संदेह होने पर पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया। ट्रॉली में रखे थ्रेसर के अंदर देखा तो उसमें छिपाकर ले जाई जा रही हरियाणा प्रांत की अंग्रेजी शराब की 95 पेटी शराब बरामद की।