मैनपुरी में हार्ट अटैक से तीन लोगों की मौत, ठंड में डॉक्टर की सलाह से दिल का रखें ख्याल

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। सर्दी के मौसम में सांस के साथ ह्दय रोगियों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जिले के अलग-अलग स्थानों पर ह्दयघात के कारण तीन लोगों की जान चली गई है। मंगलवार को जिला अस्पताल की ओपीडी में विभिन्न बीमारियों के 800 से अधिक मरीजों ने इलाज लिया। इनमें अधिकतर मरीज मौसमी बीमारियों से पीड़ित पाए गए हैं।

सर्दी में लगातार बढ़ रही सांस और ह्रदय रोगियों की संख्या करहल क्षेत्र के नगला मनु निवासी 52 वर्षीय अवनेश कुमार ह्दय रोग से पीड़ित चल रहे थे। स्वजन उनका निजी डाक्टर के यहां इलाज करा रहे थे। मंगलवार सुबह सात बजे के करीब अचानक तेज सीने में दर्द होने के कारण वह अचेत होकर गिर पड़े। स्वजन आनन-फानन में उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां जांच के बाद डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। बिछवां थाना क्षेत्र के गांव किन्हावर निवासी 90 वर्षीय लालाराम की ह्रदयघात होने के कारण मृत्यु हो गई।

सावधानी बरतने की जरूरत बिछवां क्षेत्र के ही गांव बरिहार निवासी 63 वर्षीय मिथिलेश देवी भी ह्दयगति रुकने के कारण जान चली गई है। जिला अस्पताल की ओपीडी में 856 मरीजों ने पंजीकरण कराकर इलाज लिया। इनमें अधिकांश मरीज बुखार, सांस लेने में दिक्कत, ह्दय रोग, सर्दी, खांसी-जुकाम आदि मौसमी बीमारियों से पीड़ित पाए गए। इस दौरान फिजीशियन डॉ. सुमित कुमार पाल ने बताया कि सर्दी के मौसम में दिल के रोगियों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। ठंड के मौसम में एकदम बिस्तर से उठकर टहलने न जाएं। कुछ देर व्यायाम करने के बाद ही टहलने के लिए निकलें और मास्क अवश्य लगाएं। जरा भी दिक्कत होने पर योग्य डॉक्टर से ही इलाज कराएं।