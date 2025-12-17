Language
    मैनपुरी में हार्ट अटैक से तीन लोगों की मौत, ठंड में डॉक्टर की सलाह से दिल का रखें ख्याल

    By Prateek Bhadoria Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 02:34 PM (IST)

    मैनपुरी में सर्दी के कारण हार्ट रोगियों की संख्या बढ़ रही है। जिलें में हार्ट अटैक से तीन लोगों की जान चली गई। मंगलवार को जिला अस्पताल की ओपीडी में 80 ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। सर्दी के मौसम में सांस के साथ ह्दय रोगियों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जिले के अलग-अलग स्थानों पर ह्दयघात के कारण तीन लोगों की जान चली गई है। मंगलवार को जिला अस्पताल की ओपीडी में विभिन्न बीमारियों के 800 से अधिक मरीजों ने इलाज लिया। इनमें अधिकतर मरीज मौसमी बीमारियों से पीड़ित पाए गए हैं।

    सर्दी में लगातार बढ़ रही सांस और ह्रदय रोगियों की संख्या

    करहल क्षेत्र के नगला मनु निवासी 52 वर्षीय अवनेश कुमार ह्दय रोग से पीड़ित चल रहे थे। स्वजन उनका निजी डाक्टर के यहां इलाज करा रहे थे। मंगलवार सुबह सात बजे के करीब अचानक तेज सीने में दर्द होने के कारण वह अचेत होकर गिर पड़े। स्वजन आनन-फानन में उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां जांच के बाद डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। बिछवां थाना क्षेत्र के गांव किन्हावर निवासी 90 वर्षीय लालाराम की ह्रदयघात होने के कारण मृत्यु हो गई।

    सावधानी बरतने की जरूरत

    बिछवां क्षेत्र के ही गांव बरिहार निवासी 63 वर्षीय मिथिलेश देवी भी ह्दयगति रुकने के कारण जान चली गई है। जिला अस्पताल की ओपीडी में 856 मरीजों ने पंजीकरण कराकर इलाज लिया। इनमें अधिकांश मरीज बुखार, सांस लेने में दिक्कत, ह्दय रोग, सर्दी, खांसी-जुकाम आदि मौसमी बीमारियों से पीड़ित पाए गए। इस दौरान फिजीशियन डॉ. सुमित कुमार पाल ने बताया कि सर्दी के मौसम में दिल के रोगियों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। ठंड के मौसम में एकदम बिस्तर से उठकर टहलने न जाएं। कुछ देर व्यायाम करने के बाद ही टहलने के लिए निकलें और मास्क अवश्य लगाएं। जरा भी दिक्कत होने पर योग्य डॉक्टर से ही इलाज कराएं।


    पाठक हॉस्पिटल में निश्शुल्क स्वास्थ्य शिविर 18 को

    नगर के कचहरी रोड स्थित पाठक हास्पिटल में 18 दिसंबर को दोपहर 12 से दो बजे तक निश्शुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर में मेट्रो हास्पिटल फरीदाबाद के चिकित्सकों द्वारा ह्रदय रोग, कैंसर, रक्तचाप एवं न्यूरो से संबंधित मरीजों की जांच और इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। इस दौरान मेट्रो हॉस्पिटल के ह्दय रोग विशेषज्ञ डा. नीरज जैन, कैंसर और रक्चाप रोग विशेषज्ञ डा1 शिवम वत्सल तथा डा. राहुल कुमार मौजूद रहेंगे।