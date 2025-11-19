Language
    टूटा जंगला और कैमरे... डीवीआर भी गायब, आर्यावर्त ग्रामीण बैंक का नजारा देखकर उड़ गए कर्मचारियों के होश

    By Prateek Bhadoria Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 09:41 AM (IST)

    मैनपुरी के कुरावली में आर्यावर्त ग्रामीण बैंक में चोरों ने जंगला तोड़कर प्रवेश किया और लॉकर तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। चोर सीसीटीवी का डीवीआर निकालकर ले गए। एएसपी ग्रामीण ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और फोरेंसिक टीम ने नमूने एकत्र किए। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है और टीमें गठित की गई हैं। बैंक में रखा कैश सुरक्षित है।

    बैंक के टूटे जंगले को देखते पुलिस अधिकारी।

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। कस्बा कुरावली के जीटी रोड स्थित आर्यावर्त ग्रामीण बैंक का जंगला तोड़ चोरों सोमवार की रात अंदर प्रवेश किया। जहां चोरों ने लॉकर तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। असफल होने पर चोर डीवीआर उखाड़ कर ले गए। मंगलवार सुबह जानकारी होते ही एएसपी ग्रामीण ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी जुटाई। फोरेंसिक टीम ने भी जांच के लिए नमूने एकत्र किए हैं। पुलिस की दो टीमें चोरों की तलाश में जुट गई है।

    लॉकर तोड़ने का किया प्रयास, साथ ले गए डीवीआर




    कस्बा कुरावली के जीटी रोड पर आर्यावर्त ग्रामीण बैंक शाखा है। सोमवार को बैंक का काम खत्म होने के बाद कर्मचारी शाखा में ताला लगाकर घर चले गए। रात में शाखा के निकट स्थित एक मैरिज होम में शादी कार्यक्रम चल रहा था। तभी रात में किसी समय चोरों ने पिछले हिस्से में लगे जंगले को उखाड़ कर बैंक के अंदर प्रवेश किया। इसके बाद चोरों ने लॉकर तोड़ने का प्रयास किया। इसे तोड़ने में असफल होने पर चोर वहां लगे सीसीटीवी का डीवीआर उखाड़ कर ले गए।


    एएसपी ग्रामीण ने किया निरीक्षण, पुलिस चोरों की तलाश में जुटी


    मंगलवार सुबह जब बैंक खुली तो घटना की जानकारी मिलते ही कर्मियों में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही एएसपी ग्रामीण राहुल मिठास फारेंसिक और स्वाट टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जहां उन्होंने जांच पड़ताल की और फारेंसिक टीम ने कुछ फिंगर प्रिंट लेकर जांच के लिए चीजें भी कब्जे में ली हैं। इसके बाद एएसपी ने कैश के संबंध में भी जानकारी लेकर चोरों की तलाश में स्वाट के साथ पुलिस की दो टीमें गठित की हैं।

    एएसपी ग्रामीण राहुल मिठास ने बताया कि चोरों ने जंगला तोड़कर शाखा के अंदर प्रवेश किया, परंतु लाकर तोड़ने में उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी। बैंक रखा कैश सुरक्षित पाया गया। चोरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दो टीमें गठित की गई हैं। जल्द घटना का राजफाश किया जाएगा।