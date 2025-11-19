टूटा जंगला और कैमरे... डीवीआर भी गायब, आर्यावर्त ग्रामीण बैंक का नजारा देखकर उड़ गए कर्मचारियों के होश

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। कस्बा कुरावली के जीटी रोड स्थित आर्यावर्त ग्रामीण बैंक का जंगला तोड़ चोरों सोमवार की रात अंदर प्रवेश किया। जहां चोरों ने लॉकर तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। असफल होने पर चोर डीवीआर उखाड़ कर ले गए। मंगलवार सुबह जानकारी होते ही एएसपी ग्रामीण ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी जुटाई। फोरेंसिक टीम ने भी जांच के लिए नमूने एकत्र किए हैं। पुलिस की दो टीमें चोरों की तलाश में जुट गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लॉकर तोड़ने का किया प्रयास, साथ ले गए डीवीआर





कस्बा कुरावली के जीटी रोड पर आर्यावर्त ग्रामीण बैंक शाखा है। सोमवार को बैंक का काम खत्म होने के बाद कर्मचारी शाखा में ताला लगाकर घर चले गए। रात में शाखा के निकट स्थित एक मैरिज होम में शादी कार्यक्रम चल रहा था। तभी रात में किसी समय चोरों ने पिछले हिस्से में लगे जंगले को उखाड़ कर बैंक के अंदर प्रवेश किया। इसके बाद चोरों ने लॉकर तोड़ने का प्रयास किया। इसे तोड़ने में असफल होने पर चोर वहां लगे सीसीटीवी का डीवीआर उखाड़ कर ले गए।



एएसपी ग्रामीण ने किया निरीक्षण, पुलिस चोरों की तलाश में जुटी

मंगलवार सुबह जब बैंक खुली तो घटना की जानकारी मिलते ही कर्मियों में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही एएसपी ग्रामीण राहुल मिठास फारेंसिक और स्वाट टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जहां उन्होंने जांच पड़ताल की और फारेंसिक टीम ने कुछ फिंगर प्रिंट लेकर जांच के लिए चीजें भी कब्जे में ली हैं। इसके बाद एएसपी ने कैश के संबंध में भी जानकारी लेकर चोरों की तलाश में स्वाट के साथ पुलिस की दो टीमें गठित की हैं।