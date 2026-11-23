जागरण संवाददाता, मैनपुरी। सर्द हवाओं के साथ ही शहर के बाजारों में गजक की मिठास घुलने लगी है। तापमान में गिरावट आते ही सर्दियों के इस खास स्वाद की मांग बढ़ गई है। मुख्य बाजार, स्टेशन रोड और बस स्टैंड क्षेत्र की दुकानों पर सुबह से देर रात तक खरीदार पहुंच रहे हैं।

कोई गुड़ और तिल की पारंपरिक गजक पसंद कर रहा है तो किसी की पहली पसंद मूंगफली वाली कुरकुरी मिठाई बनी हुई है। दुकानदारों ने भी ग्राहकों की पसंद को देखते हुए अलग-अलग शहरों से गजक की कई वैरायटी मंगाई हैं।

अलग अलग वैरायटी में गजक की 250 से 700 रुपये किलो तक कीमत बाजार में मूंगफली वाली गजक 250 रुपये किलो, खस्ता गजक 360 रुपये किलो और देसी घी से तैयार गजक 700 रुपये किलो बिक रही है। इसके अलावा गुड़, तिल-गुड़, गुड़-मूंगफली और चीनी से बनी गजक की भी कई किस्में उपलब्ध हैं। दुकानदार सर्वेश कुमार ने बताया कि वह फर्रुखाबाद से गजक मंगाते हैं। ग्राहकों में इसकी काफी मांग रहती है। वहीं डाकखाना के निकट दुकान संचालित करने वाले श्याम गुप्ता ने बताया कि इस बार वह इटावा और आगरा से गजक लेकर आए हैं।