पुरानी रंजिश में धारदार हथियार से गला काटकर किशोर की हत्या, जंगल में मिला शव

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। पुरानी रंजिश के चलते शुक्रवार की शाम जंगल में पशु चराने गए किशोर की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। घटना से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर एएसपी नगर, सीओ सिटी फारेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जहां पुलिस ने स्वजन से घटना के बारे में जानकारी ली। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है।



दन्नाहार थाना क्षेत्र के गांव जरामई निवासी 16 वर्षीय शिवा पुत्र स्व. हुकुम सिंह रोजाना की तरह शुक्रवार दोपहर दो बजे के करीब मैनपुरी-सिरसागंज मार्ग पर जंगल में पशुओं को चराने गया था।

काफी देर तक जब वह घर नहीं लौटा स्वजन ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो शिवा का शव जंगल में पड़ा देख चीख-पुकार मच गई। शिवा की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी होते ही ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई।

सूचना मिलते ही एएसपी नगर अरुण कुमार सिंह, सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह, दन्नाहार इंस्पेक्टर वीरेंद्रपाल सिंह फारेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जहां टीम ने आसपास साक्ष्य संकलित कर शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी पर भिजवाया। वहीं मृतक के भाई शिवम ने गांव के कुछ लोगों पर पुरानी रंजिश के चलते हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। इस संबंध में सीओ सिटी ने बताया कि किशोर की धारदार हथियार से हत्या की गई है।