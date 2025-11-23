मिलावटी दूध और सरसों का तेल: 7.2 लाख का जुर्माना! मैनपुरी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा पूर्व में मिलावट के विरुद्ध संचालित अभियान के अंतर्गत भरे गए नमूने लैब में खराब निकल गए। लैब रिपोर्ट के आधार पर दूध और उससे बने उत्पादों के साथ सरसों का तेल अधोमानक मिला है।

घिरोर में नमकीन निर्माण इकाई में खुलेआम नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर सर्वाधिक 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कुल 26 मामलों में एडीएम न्यायालय में वाद दायर कर सभी पर 7.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। समय पर सुनवाई न करने पर आरसी जारी कर कार्रवाई कराई जाएगी।

विभागीय स्तर पर हुई जांच में लैब रिपोर्ट के अनुसार अजीतगंज निवासी विशाल यादव, परौंख निवासी अजीत कुमार, जीटी रोड भोगांव निवासी मुराली लाल, देवी रोड निवासी संजीव कुमार के यहां दूध के नमूने अधोमानक मिले हैं। किशनी के बखतपुर निवासी अरविंद के यहां बूंदी लड्डू, कुरावली में अब्दुल रज्जाक के यहां आइस कैंडी, लेनगंज निवासी अजय के यहां पामोलिन आयन में एसिड मात्रा, कुर्रा में सत्यम कुमार के यहां मिल्क केक अधोमानक मिला है।