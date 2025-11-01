Language
    एसपी गणेश साहा प्रसाद की कार्रवाई से खलबली, RSS पदाधिकारी से अभद्रता करने वाले उपनिरीक्षक लाइन हाजिर

    By Prateek Bhadoria Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 11:47 AM (IST)

    मैनपुरी में, किशनी कस्बे में जाम के दौरान आरएसएस पदाधिकारी से अभद्रता करने पर एक उपनिरीक्षक को लाइन हाजिर कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 14 प्रतीक्षारत सहित कुल 18 उपनिरीक्षकों का स्थानांतरण किया है और उन्हें नई तैनाती दी है। यह कार्रवाई भैया दूज के दिन हुई घटना के बाद की गई है।

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। कस्बा किशनी में लगे जाम के दौरान आरएसएस पदाधिकारी से अभद्रता करने वाले उपनिरीक्षक को लाइन हाजिर कर दिया गया है। एसपी ने देर रात प्रतीक्षारत 14 सहित 18 उपनिरीक्षकों को नवीन तैनाती दी है।

     

    एसपी ने प्रतीक्षारत 14 सहित 18 उपनिरीक्षक को दी नवीन तैनाती



    जिले की कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने के उद्देश्य के क्रम में गुरुवार की रात को एसपी गणेश प्रसाद साहा ने उपनिरीक्षक की तैनाती की है। पुलिस लाइन में प्रतीक्षारत उपनिरीक्षक साहब सिंह, सतीश चंद्र, राकेश कुमार, गोपाल कनौजया, भू-प्रकाश शर्मा, इंदल सिंह, ऋषिपाल सिंह, योगेश कुमार सिंह, ओमवीर, राजेंद्र सिंह, देशराज, मान सिंह, भागमल सिंह और राजेंद्र सिंह को थाना चौकियों पर तैनाती दी है।

    इन्हें मिली तैनाती

     

    एसपी ने चौकी प्रभारी बरौली दन्नाहार नरेंद्र कुमार को सदर कोतवाली, अरविंद कुमार को करहल से चौकी प्रभारी पड़रिया औंछा, करहल से जगदीश प्रसाद को चौकी प्रभारी ज्योंती खुड़िया औंछा मनोज कुमार चौकी प्रभारी ज्योंती खुड़िया से बरौली चौकी का प्रभारी बनाया है। वहीं कुछ दिन पहले भैया दूज के दिन जाम को लेकर आरएसएस पदाधिकारी से अभद्रता करने वाले उपनिरीक्षक मनोज कुमार को लाइन हाजिर किया है।