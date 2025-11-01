एसपी गणेश साहा प्रसाद की कार्रवाई से खलबली, RSS पदाधिकारी से अभद्रता करने वाले उपनिरीक्षक लाइन हाजिर

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। कस्बा किशनी में लगे जाम के दौरान आरएसएस पदाधिकारी से अभद्रता करने वाले उपनिरीक्षक को लाइन हाजिर कर दिया गया है। एसपी ने देर रात प्रतीक्षारत 14 सहित 18 उपनिरीक्षकों को नवीन तैनाती दी है।

एसपी ने प्रतीक्षारत 14 सहित 18 उपनिरीक्षक को दी नवीन तैनाती





जिले की कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने के उद्देश्य के क्रम में गुरुवार की रात को एसपी गणेश प्रसाद साहा ने उपनिरीक्षक की तैनाती की है। पुलिस लाइन में प्रतीक्षारत उपनिरीक्षक साहब सिंह, सतीश चंद्र, राकेश कुमार, गोपाल कनौजया, भू-प्रकाश शर्मा, इंदल सिंह, ऋषिपाल सिंह, योगेश कुमार सिंह, ओमवीर, राजेंद्र सिंह, देशराज, मान सिंह, भागमल सिंह और राजेंद्र सिंह को थाना चौकियों पर तैनाती दी है।