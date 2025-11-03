Language
    सभी देवताओं के भांजे हैं ऋषि मार्कण्डेय: 5 को होगी ऐतिहासिक मेले की शुरुआत, सुरक्षा परखने पहुंचे SP

    By Kuldeep Mishra Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 03:42 PM (IST)

    पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह ने घिरोर के ऋषि मार्कण्डेय आश्रम में लगने वाले मेले की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर थाना प्रभारी को आवश्यक निर्देश दिए और कहा कि अराजकता फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। समिति अध्यक्ष संदीप पाठक ने बताया कि मेला 5 नवंबर से शुरू होगा। मान्यता है कि यहां स्नान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है।

    एसपी ने देखी मेले की व्यवस्थाएं। जागरण

    जागरण टीम, घिरोर। पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह ने ऋषि मार्कण्डेय आश्रम पर लगने वाले मेला का जायजा लिया। एसपी गणेश प्रसाद शाह ने कहा कि मेला के अवसर पर किसी प्रकार की कोई अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अराजकता फैलाने बालो पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा।

    थाना प्रभारी को दिए सुरक्षा के निर्देश

     

    पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी अनुज चौहान को निर्देश दिए कि मेला के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। समुचित फोर्स की व्यवस्था की जाए, जिससे किसी को कोई परेशानी न हो। वहीं मार्कण्डेय धर्मार्थ सेवा समिति के अध्यक्ष संदीप पाठक ने बताया कि हर वर्ष की भाति इस वर्ष भी मेला लगाया जा रहा है। जिसकी नीलामी की प्रकिया पूरी हो चुकी है। ये मेला पांच नवंबर से शुरू होगा।

     

    ये है ऋषि मार्कण्डेय की मान्यता

     

    संदीप पाठक ने बताया कि जाता है की मार्कण्डेय ऋषि सभी देवताओं के भांजे थे। उन्होंने यहां पर रहकर भगवान शंकर की आराधना की थी। यहां पर मान्यता है कि जो भी व्यक्ति मार्कण्डेय ऋषि की सरोवर मे नहाता है, उसके फोड़े और फुंसी नहीं होते हैं और अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है।

    इस मोके पर घिरोर थाना प्रभारी अनुज चौहान समिति अध्यक्ष संदीप पाठक, चौकी प्रभारी दर्शन सिंह, भानू चौधरी, विष्णु भदौरिया, विजय परमार आदि मौजूद थे।