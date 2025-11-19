Language
    UP Police Transfer: एसपी गणेश साहा ने चलाई 'तबादला एक्सप्रेस', किसे कहां मिली तैनाती? देखें यहां

    By Prateek Bhadoria Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 10:36 AM (IST)

    मैनपुरी जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एसपी ने चार थाना प्रभारियों का तबादला किया है। न्यायालय सुरक्षा प्रभारी को औंछा, औंछा प्रभारी को किशनी, किशनी प्रभारी को कुरावली और कुरावली प्रभारी को न्यायालय सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। नए प्रभारियों ने पदभार संभालकर कार्य शुरू कर दिया है। चंद्रपाल सिंह ने औंछा थाने में अधीनस्थों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। जिले की कानून व्यवस्था को मद्देनजर नगर रख एसपी ने चार प्रभारी निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में फेर बदल किया गया है। जिसमें न्यायालय सुरक्षा प्रभारी को औंछा थाने की कमान दी गई गई। जबकि किशनी इंस्पेक्टर को कुरावली और औंछा प्रभारी निरीक्षक को किशनी थाने का प्रभारी नियुक्त किया है। वहीं कुरावली इंस्पेक्टर को न्यायालय सुरक्षा का प्रभारी बनाया गया है।

    एसपी ने देर रात चार प्रभारी निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र बदले



    एसपी गणेश प्रसाद साहा ने जिले की कानून व्यवस्था को मद्देनजर रख सोमवार की देर रात चार इंस्पेक्टरों का स्थानांतरण किया है। स्थानांतरण सूची में एसपी ने न्यायालय सुरक्षा प्रभारी इंस्पेक्टर चंद्रपाल सिंह को औंछा थाने का प्रभारी निरीक्षक नियुक्त किया है।

    औंछा इंस्पेक्टर छत्रपाल सिंह को किशनी और किशनी प्रभारी निरीक्षक ललित भाटी को कुरावली प्रभारी निरीक्षक नियुक्त किया है। वहीं कुरावली इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह चौहान को प्रभारी निरीक्षक न्यायालय की जिम्मेदारी दी है। स्थानांतरण के बाद सभी प्रभारी निरीक्षकों ने अपना-अपना चार्ज ग्रहण कर लिया है।

     

    इंस्पेक्टर ने थाना पहुंचकर की बैठक

     

    वहीं औंछा थाना पहुंचे इंस्पेक्टर चंद्रपाल सिंह ने शाम को अधीनस्थों के साथ बैठक की। उन्होंने थाने आने वाले प्रत्येक फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से सुन उनका समय से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराने को कहा। वाहन चेकिंग कर लंबित पड़ी विवेचनाओं का शीघ्र निस्तारण करने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक के बाद उन्होंने कार्यालय, अभिलेखागार, शस्त्रागार का भी निरीक्षण किया है।