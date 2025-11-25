रामगोपाल यादव का भाजपा पर हमला, सत्ता के लिए एकता खतरे में? राममंदिर ध्वजारोहण पर उठाए सवाल

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। अभी बिहार में एसआईआर हुई थी। देश के गृहमंत्री निरंतर घुसपैठियों की बात करते रहे लेकिन एक घुसपैठिया तो निकला नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं देश में जो देश की एकता और अखंडता की कीमत पर सत्ता में बने रहना चाहते हैं उनका इलाज तो केवल जनता के हाथ में है आज नहीं तो उनका इलाज जनता करेगी। यह बातें सपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने करहल में एक निजी कार्यक्रम में कहीं।

राहुल गांधी के एसआ ईआर बयान पर कही ये बात

रामगोपाल यादव ने कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी द्वारा एसआइआर पर दिए बयान कि देशभर में अफरातफरी मची है। तीन हफ्तों में 16 BLO की जान चली गई है पर कहा कि बीएलओ से या किसी भी व्यक्ति से जब उसकी अंतरात्मा के खिलाफ जाकर के दबाव में काम करने की कोशिश की जाएगी तो कुछ स्वाभिमानी लोग आत्महत्या कर ही लेते हैं। जब यह कहा जाएगा कि फलां का वोट काट दिया जाए, सामने वो आदमी खड़ा हुआ हो तो हर आदमी की अंतरात्मा दुखी होगी। वही हो रहा है।