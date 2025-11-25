रामगोपाल यादव का भाजपा पर हमला, सत्ता के लिए एकता खतरे में? राममंदिर ध्वजारोहण पर उठाए सवाल
सपा नेता रामगोपाल यादव ने बिहार एसआईआर, राहुल गांधी के बयान और भाजपा की नीतियों पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कुछ लोग देश की एकता की कीमत पर सत्ता चाहते हैं और भाजपा सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने बिहार में वोट काटने का आरोप लगाया और राम मंदिर के उद्घाटन पर भी सवाल उठाए।
जागरण संवाददाता, मैनपुरी। अभी बिहार में एसआईआर हुई थी। देश के गृहमंत्री निरंतर घुसपैठियों की बात करते रहे लेकिन एक घुसपैठिया तो निकला नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं देश में जो देश की एकता और अखंडता की कीमत पर सत्ता में बने रहना चाहते हैं उनका इलाज तो केवल जनता के हाथ में है आज नहीं तो उनका इलाज जनता करेगी। यह बातें सपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने करहल में एक निजी कार्यक्रम में कहीं।
राहुल गांधी के एसआईआर बयान पर कही ये बात
रामगोपाल यादव ने कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी द्वारा एसआइआर पर दिए बयान कि देशभर में अफरातफरी मची है। तीन हफ्तों में 16 BLO की जान चली गई है पर कहा कि बीएलओ से या किसी भी व्यक्ति से जब उसकी अंतरात्मा के खिलाफ जाकर के दबाव में काम करने की कोशिश की जाएगी तो कुछ स्वाभिमानी लोग आत्महत्या कर ही लेते हैं। जब यह कहा जाएगा कि फलां का वोट काट दिया जाए, सामने वो आदमी खड़ा हुआ हो तो हर आदमी की अंतरात्मा दुखी होगी। वही हो रहा है।
राम मंदिर ध्वजारोहण पर बोले
बिहार में भाजपा के वोट बढ़ाकर विपक्ष के वोट काट दिए गए। अन्यथा यह परिणाम हो ही नहीं सकता था। हर हाल में सत्ता में बने रहना व सत्ता का दुरूपयोग करना ही भाजपा की नीति है। यह देश के लिए बहुत ही गंभीर चिंता की बात है और देश का दुर्भाग्य भी है। राम मंदिर के ध्वजारोहण पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जब ध्वजारोहण ही अभी हुआ नहीं था तो फिर प्रधानमंत्री ने उद्धघाटन क्यों किया था।
