SIR वोट काटने का षड्यंत्र! कैटेगरी सी में डाल दिए अखिलेश यादव, शिवपाल के वोट; रामगोपाल ने साधा भाजपा पर निशाना

संवाद सूत्र, जागरण. भोगांव। चुनाव आयोग के एसआईआर अभियान को सपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव ने वोट काटने की प्रक्रिया बताया। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवपाल यादव व स्वयं का वोट कैटेगरी सी में डालने का आरोप भी प्रशासन पर लगाया। कार्यकर्ताओं को एसआईआर में पात्रों के नाम सूची में हर हाल में जुड़वाने के लिए प्रेरित किया।

कार्यकर्ताओं से बूथवार वोट बनवाने को कहा

मंगलवार को बस स्टैंड के पास शिव वाटिका में आयोजित विधानसभा स्तरीय समीक्षा बैठक में प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव ने कार्यकर्ताओं से बूथ वार अब तक बनवाए गए वोटों का ब्योरा जानकर शेष दिनों में काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के जरिए वोट काटने का अभियान चल रहा है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के डिलीवरी और ड्रामा वाले बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे मणिपुर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोल पाए। देश की संसद में एसआईआर को लेकर हो रही तकरार पर उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करती है।

एसआ ईआर अभियान के लिए किया संवाद प्रो. यादव ने भोगांव विधानसभा में अब तक बूथों पर एसआईआर अभियान में बनाए गए वोटों का प्रतिशत जानने के लिए कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि पहले चरण में ज्यादा से ज्यादा वोट बनवाने का प्रयास करें। निर्वाचन आयोग ने समय सीमा को बढ़ाने में विपक्षी दलों की मांग का ध्यान नहीं रखा है।