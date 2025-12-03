Language
    SIR वोट काटने का षड्यंत्र! कैटेगरी सी में डाल दिए अखिलेश यादव, शिवपाल के वोट; रामगोपाल ने साधा भाजपा पर निशाना

    By Himanshu Yadav Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 10:02 AM (IST)

    सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग पर एसआईआर अभियान के माध्यम से वोट काटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई नेता ...और पढ़ें

    Hero Image

    संवाद सूत्र, जागरण. भोगांव। चुनाव आयोग के एसआआर अभियान को सपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव ने वोट काटने की प्रक्रिया बताया। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवपाल यादव व स्वयं का वोट कैटेगरी सी में डालने का आरोप भी प्रशासन पर लगाया। कार्यकर्ताओं को एसआआर में पात्रों के नाम सूची में हर हाल में जुड़वाने के लिए प्रेरित किया। 

    कार्यकर्ताओं से बूथवार वोट बनवाने को कहा


    मंगलवार को बस स्टैंड के पास शिव वाटिका में आयोजित विधानसभा स्तरीय समीक्षा बैठक में प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव ने कार्यकर्ताओं से बूथ वार अब तक बनवाए गए वोटों का ब्योरा जानकर शेष दिनों में काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एसआआर प्रक्रिया के जरिए वोट काटने का अभियान चल रहा है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के डिलीवरी और ड्रामा वाले बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे मणिपुर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोल पाए। देश की संसद में एसआआर को लेकर हो रही तकरार पर उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करती है।

    एसआईआर अभियान के लिए किया संवाद

    प्रो. यादव ने भोगांव विधानसभा में अब तक बूथों पर एसआआर अभियान में बनाए गए वोटों का प्रतिशत जानने के लिए कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि पहले चरण में ज्यादा से ज्यादा वोट बनवाने का प्रयास करें। निर्वाचन आयोग ने समय सीमा को बढ़ाने में विपक्षी दलों की मांग का ध्यान नहीं रखा है।

    ये रहे मौजूद

    बैठक में सपा जिलाध्यक्ष आलोक शाक्य, पूर्व एमएलसी अरविंद प्रताप यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष खुमान सिंह वर्मा, महासचिव रामनरायन बाथम, रश्मि राजपूत, अभिलाख सिंह, कमलेश शाक्य, राजू वर्मा, राजेश पेंटर, योगेश कठेरिया, रामसरन यादव, रामवीर सिंह, ज्योत्सना यादव, ओमशरण यादव, कमल वर्मा मौजूद रहे।